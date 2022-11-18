Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Американские горки в подъезде, экстрим в поликлинике… Когда каждый выход на улицу как испытание.
Из-за этих проблем я получилась узником. Девятый этаж, летом дышать нечем.
Как в современном мегаполисе живут люди с особенностями?
Она инвалид по зрению, передвигается с трудом. Проблема в том, чтобы сделать более удобным выход из подъезда, чтобы она могла выходить на улицу.
И почему их проблемы не волнуют окружающих?
Сколько мне осталось? Я правда не знаю, одному Богу известно.
Безбарьерная среда, или утопия большого города.
Создать безбарьерную среду до квартиры, чтобы человек мог попасть без трудностей домой, на сегодня, не отступив от этих норм, мы не можем.
Чужие среди своих. Или почему инвалидность не приговор? «Решение есть!» смотрите сегодня, 18 ноября, в 16:50. Сразу после выпуска новостей на СТВ.