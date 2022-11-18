Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Американские горки в подъезде, экстрим в поликлинике… Когда каждый выход на улицу как испытание.

Из-за этих проблем я получилась узником. Девятый этаж, летом дышать нечем. Как в современном мегаполисе живут люди с особенностями?

Она инвалид по зрению, передвигается с трудом. Проблема в том, чтобы сделать более удобным выход из подъезда, чтобы она могла выходить на улицу. И почему их проблемы не волнуют окружающих?

Сколько мне осталось? Я правда не знаю, одному Богу известно. Безбарьерная среда, или утопия большого города.