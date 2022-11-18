Прямой эфир

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»

18 ноября 2022 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»-1

Американские горки в подъезде, экстрим в поликлинике… Когда каждый выход на улицу как испытание.

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»-4

Из-за этих проблем я получилась узником. Девятый этаж, летом дышать нечем.

Как в современном мегаполисе живут люди с особенностями?

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»-7

Она инвалид по зрению, передвигается с трудом. Проблема в том, чтобы сделать более удобным выход из подъезда, чтобы она могла выходить на улицу.

И почему их проблемы не волнуют окружающих?

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»-10

Сколько мне осталось? Я правда не знаю, одному Богу известно.

Безбарьерная среда, или утопия большого города.

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»-13

Создать безбарьерную среду до квартиры, чтобы человек мог попасть без трудностей домой, на сегодня, не отступив от этих норм, мы не можем.

Чужие среди своих. Или почему инвалидность не приговор? «Решение есть!» смотрите сегодня, 18 ноября, в 16:50. Сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проект «Стройтиндерпро» облегчит работу менеджеров в строительстве. Рассказываем об участнике стартап-марафона от Белагропромбанка
18 ноября 2022 09:33

Проект «Стройтиндерпро» облегчит работу менеджеров в строительстве. Рассказываем об участнике стартап-марафона от Белагропромбанка

Президент Беларуси: благополучие государства и его продовольственная безопасность в руках тружеников АПК
18 ноября 2022 09:28

Президент Беларуси: благополучие государства и его продовольственная безопасность в руках тружеников АПК

Ребёнок не разговаривает в 2,5-3 года. Рассказываем, когда стоит бить тревогу
18 ноября 2022 09:12

Ребёнок не разговаривает в 2,5-3 года. Рассказываем, когда стоит бить тревогу