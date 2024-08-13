Лукашенко изменил условия реализации населению деловой древесины

Новости Беларуси. Деловая древесина для белорусов станет доступнее. Александр Лукашенко внес изменения в указ «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь возможность продавать деловое сырье без биржевых торгов появилась у лесохозяйственных организаций Управления делами Президента. А это в основном зоны с охраняемым статусом. Раньше у жителей таких территорий подобной возможности не было. Правда, принятое главой государства решение касается только физических лиц, спекулировать на послаблении не получится. Вреда для природы тоже не будет. Вопрос тщательно изучен. Репортаж Евгения Пустового. Возвести дом, починить дедову хату, построить баню для белорусов стало доступнее и дешевле. Президент предложил рациональный подход. Деловую древесину для личного пользования продавать без биржевых торгов, а прямо на площадках лесхозов. Это дешевле и быстрее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть дерево. Почему его для таких предприятий… Ну, где-то построили перерабатывающее предприятие, промышленное предприятие. И там надо построить, нужны люди, рабочие руки. Почему им ближе к нулевой стоимости не продать этот лес? Предложение формализовали в указ. И спрос на древесину для людей не меньший, чем на мороженое в жару. 6 тысяч человек в стране воспользовались льготой по древесине. Промсклад недалеко от лесосеки тает на глазах. Чтобы оценить товар, рачительный хозяин не поленится приехать в лес и лично проинспектировать, что и откуда везут.

Рентабельность такого сырья не может превышать 5 процентов. А сейчас это 70-100 рублей за куб деловой древесины. Стоимость зависит от диаметра кругляка. И, по сути, в раза два-три ниже, чем на Белорусской товарной бирже. Виталий Кветень, директор Могилевского лесхоза:

Сегодня на строительство дома необходимо 70 кубометров круглого леса. У нас потребитель экономит где-то около 5000 с рыночной ценой. Но до сегодняшнего дня не все белорусы могли покупать живой материал по льготной цене. Лесхозам, находящимся на территории национальных парков, такой преференции не предоставили.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Этот механизм, по сути, уже действует на сегодня, он действует для лесхозов, подчиненных Минлесхозу. В рамках мониторинга этого механизма реализации древесины для наших граждан Комитетом государственного контроля были выявлены определенные недоработки. И, естественно, они были озвучены главе государства. В результате нами подготовлены изменения, которые сегодня дают возможность воспользоваться таким механизмом еще и юридическим лицам, нацпаркам, подчиненным Управлению делами Президента.

Но теперь глава государства своим указом отрегулировал пробелы в законодательстве. Возможность продавать деловое сырье без биржевых торгов появилась и у лесохозяйственных организаций Управления делами Президента. А чтобы избежать спекуляций, все нормы четко прописаны, но обойдется без лишней волокиты. Владимир Креч:

Чтобы получить эту древесину, необходимо… В первую очередь она выделяется по конкретным целевым назначениям. Первое – для строительства жилых домов и надворных подстроек. Для этого должен быть определенный пакет документов. Процедура полностью регламентирована, и люди ее понимают. Не нужно ходить по нескольким инстанциям, все осуществляется буквально на территории лесхоза при обращении человека к нам. В течение дня все можно оформить. Решение Первого сделано для удобства людей. Но и природа от этого не пострадает. У леса есть свой срок жизни. И если деревья вовремя не спилить, то ухудшается качество древесины. И насаждения начинают болеть. А спелых лесов в стране очень много, в том числе в хозяйственных зонах национальных парков. Взрослая древесина не устояла и во время июльского урагана. На селекторе по его преодолению Президент дал четкий посыл.

Александр Лукашенко:

2,4 миллиона у нас сломано леса этого, поломано, повалено. Это 10 % от того, что мы по году в стране заготавливаем.