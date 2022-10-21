Головченко: в ЕАЭС остаются разногласия по формированию общих рынков энергоресурсов

Новости Беларуси. Устранение барьеров в торговле, развитие промкооперации, импортозамещение, создание единого рынка энергоресурсов. В Ереване проходит заседание межправсовета ЕАЭС. В него входят, кроме Беларуси, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В условиях санкционного давления экономические связи между странами только крепнут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Республика Беларусь в целом удовлетворена ходом рассмотрения вопросов углубления сотрудничества в промышленной сфере и развития кооперационных связей. Но подчеркиваем, что время нас заставляет двигаться быстрее. Нельзя допустить, чтобы реальные проекты завязли в бесконечных экспертных консультациях. Помимо этого, необходимо принимать принципиальные решения по реализации базовых целей договора о создании союза. Это равные условия хозяйствования, формирование общих рынков энергоресурсов, свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Это особенно важно в нынешней геополитической ситуации. Да, еще остаются разногласия по сложным вопросам, в частности, по формированию общих рынков энергоресурсов. Но мы мотивированы завершить эту работу на тех условиях, которые устраивали бы всех членов союза.