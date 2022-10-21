Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

В лучших традициях долевого строительства.

С апреля мы ждем сдачи ключей. Семь месяцев ожиданий, потраченные нервы и бесконечные обещания от застройщика.

Нам обещали в сентябре сдать дом. Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались.

Нам говорят, что эта бумажка недействительна и у вас в допсоглашении черным по белому написано: 1 сентября – срок ввода дома в эксплуатацию. Почему застройщик затягивает сроки?