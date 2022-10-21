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Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»

21 октября 2022 10:50
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»-1

В лучших традициях долевого строительства.

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»-4

С апреля мы ждем сдачи ключей.

Семь месяцев ожиданий, потраченные нервы и бесконечные обещания от застройщика.

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»-7

Нам обещали в сентябре сдать дом.

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались.

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»-10

Нам говорят, что эта бумажка недействительна и у вас в допсоглашении черным по белому написано: 1 сентября – срок ввода дома в эксплуатацию.

Почему застройщик затягивает сроки?

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»-13

Получены справки от специализированных организаций частично.

Есть ли свет в конце тоннеля? Кто виноват и на что надеяться несостоявшимся новоселам?

«Решение есть!» Смотрите в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Строительство # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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