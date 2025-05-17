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Змушко завоевала золото на престижном турнире по плаванию в Монако

17 мая 2025 18:16
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Белорусские пловцы успешно стартовали на престижном международном турнире в Монако. Первый соревновательный день принес отечественной команде две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко победила на 100-метровке брассом. Она показала одинаковое время с Анной Элендт из Германии. Бронзовая награда досталась россиянке Юлии Ефимовой. Анастасия Шкурдай на 200-метровке на спине стала серебряным призером соревнований. Анастасия Кулешова остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 100 метров баттерфляем. Всего турнир собрал более 300 сильнейших пловцов из 46 стран.

# Плавание # Алина Змушко

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