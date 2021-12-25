Лукашенко и Путин обсудили по телефону программу двусторонней встречи 28-29 декабря

Новости Беларуси. Минск – Москва. Программу предстоящего визита Президента Беларуси в Россию обсудили 25 декабря по телефону Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии двусторонней встречи лидеры еще раз сверили часы. В разговоры были затронуты актуальные темы белорусско-российского сотрудничества, в том числе в оборонной сфере, а также ряд других вопросов.