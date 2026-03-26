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Какие болезни глаз самые распространенные и почему ухудшается зрение у молодежи? Поговорили с врачом

26 марта 2026 09:00
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Сегодня, 26 марта, свой день рождения отмечает городской офтальмологический центр третьей больницы имени Клумова. О достижениях белорусских медиков и самых частых проблемах со зрением поговорим с нашей гостьей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Никитина, заведующий Городским офтальмологическим консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городская клиническая больница имени И. Е. Клумова». 

Юрий Царев, ведущий:
Какие офтальмологические заболевания самые распространенные?

Какие болезни глаз самые распространенные и почему ухудшается зрение у молодежи? Поговорили с врачом-2

Наталья Никитина, заведующий Городским офтальмологическим консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городская клиническая больница имени И. Е. Клумова»:
На данный момент в нашем центре прерогатива, это наш бренд, это ретинальная патология. Открыты кабинеты ретинальной патологии. Они имеют большой спрос, если можно так сказать, востребованность у пациентов не только города Минска, но и республики, поскольку оказывают не только консультативную, но и лечебную помощь в виде инъекций. А лазерная микрохирургия глаза с помощью микроимпульсного щадящего лазера также помогает лечить заболевания сетчатки. 

Ольга Бкрлакова, ведущая:
В простонародье, наверное, глаукома и катаракта на слуху. Молодеют эти заболевания или нет? 

Наталья Никитина:
По нашим данным, они не молодеют, просто мы их выявляем незапущенными. Пациенты осведомлены. Спасибо интернету. Все знают симптомы. Сразу же обращаются к врачам поликлиник. Врачи поликлиник после проведения обследования в таких случаях, которые требуют нашего вмешательства, направляют к нам. 

К сожалению, тесное сотрудничество с гаджетами, работа в них приводят к развитию близорукости. 

Подробности в видео

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова

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