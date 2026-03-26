Какие болезни глаз самые распространенные и почему ухудшается зрение у молодежи? Поговорили с врачом

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Никитина, заведующий Городским офтальмологическим консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городская клиническая больница имени И. Е. Клумова».

Сегодня, 26 марта, свой день рождения отмечает городской офтальмологический центр третьей больницы имени Клумова. О достижениях белорусских медиков и самых частых проблемах со зрением поговорим с нашей гостьей.

Наталья Никитина, заведующий Городским офтальмологическим консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городская клиническая больница имени И. Е. Клумова»:

На данный момент в нашем центре прерогатива, это наш бренд, это ретинальная патология. Открыты кабинеты ретинальной патологии. Они имеют большой спрос, если можно так сказать, востребованность у пациентов не только города Минска, но и республики, поскольку оказывают не только консультативную, но и лечебную помощь в виде инъекций. А лазерная микрохирургия глаза с помощью микроимпульсного щадящего лазера также помогает лечить заболевания сетчатки.

Ольга Бкрлакова, ведущая:

В простонародье, наверное, глаукома и катаракта на слуху. Молодеют эти заболевания или нет?

Наталья Никитина:

По нашим данным, они не молодеют, просто мы их выявляем незапущенными. Пациенты осведомлены. Спасибо интернету. Все знают симптомы. Сразу же обращаются к врачам поликлиник. Врачи поликлиник после проведения обследования в таких случаях, которые требуют нашего вмешательства, направляют к нам.

К сожалению, тесное сотрудничество с гаджетами, работа в них приводят к развитию близорукости.