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Заменит ли ИИ человеческий интеллект? Пообщались с экспертом

26 марта 2026 10:01
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Искусственный интеллект пишет музыку и картины, создает фильмы и даже ставит диагнозы. Пару лет назад это казалось фантастикой, а сегодня реальность. Нейросети меняют экономику, образование и само представление о творчестве. Как найти общий язык с виртуальным помощником, рассказала гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Эллина Дашук, специалист по работе с ИИ. 

Заменит ли ИИ человеческий интеллект? Пообщались с экспертом -2

Эллина Дашук, специалист по работе с ИИ:
Специалист по работе с ИИ – человек, который использует искусственный интеллект и для себя, и помогает компаниям, бизнесу понять, где эта технология может быть полезна, где ее можно применять и в работе, где можно применять и в жизни, и в бизнесе. 

Делегировать можно задачи, которые отнимают у нас с вами много времени, которые требуют работы с информацией, где нужно много читать, искать, анализировать. Как раз вот эти задачи можно отдать искусственному интеллекту. Либо создать что-то креативное, интересное, чего мы сами с вами сделать бы не могли без специального образования или навыков. 

Юрий Царев, ведущий:
Развейте, пожалуйста, стереотип, что нужно быть айтишником для того, чтобы работать с ИИ. 

Эллина Дашук:
Не нужно быть айтишником, чтобы работать. Нужно уметь грамотно ставить задачу. По сути, нейросеть, искусственный интеллект – это алгоритмы. Наша задача – правильно задать логику работы. То есть промпт – правильно поставить техническое задание. Промпт – это подсказка, что нужно сделать. Это тоже навык, это не какая-то суперспособность, это дело времени, дело тренировок и практики. 

Подробности в видео

# Технологии # Информационные технологии # Юрий Царёв

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