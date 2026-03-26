Заменит ли ИИ человеческий интеллект? Пообщались с экспертом

Искусственный интеллект пишет музыку и картины, создает фильмы и даже ставит диагнозы. Пару лет назад это казалось фантастикой, а сегодня реальность. Нейросети меняют экономику, образование и само представление о творчестве. Как найти общий язык с виртуальным помощником, рассказала гостья.

Эллина Дашук, специалист по работе с ИИ:

Специалист по работе с ИИ – человек, который использует искусственный интеллект и для себя, и помогает компаниям, бизнесу понять, где эта технология может быть полезна, где ее можно применять и в работе, где можно применять и в жизни, и в бизнесе.

Делегировать можно задачи, которые отнимают у нас с вами много времени, которые требуют работы с информацией, где нужно много читать, искать, анализировать. Как раз вот эти задачи можно отдать искусственному интеллекту. Либо создать что-то креативное, интересное, чего мы сами с вами сделать бы не могли без специального образования или навыков.

Юрий Царев, ведущий:

Развейте, пожалуйста, стереотип, что нужно быть айтишником для того, чтобы работать с ИИ.

Эллина Дашук:

Не нужно быть айтишником, чтобы работать. Нужно уметь грамотно ставить задачу. По сути, нейросеть, искусственный интеллект – это алгоритмы. Наша задача – правильно задать логику работы. То есть промпт – правильно поставить техническое задание. Промпт – это подсказка, что нужно сделать. Это тоже навык, это не какая-то суперспособность, это дело времени, дело тренировок и практики.