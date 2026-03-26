МВД раскрыло 27 преступлений с начала посевной

В ходе подготовки и реализации посевной кампании правоохранительные органы уделяют особое внимание охране имущества сельскохозяйственных предприятий и обеспечению исправного состояния техники. Уже выявлено 27 преступлений. Об этом сообщают в МВД в Telegram-канале.

В Логойском районе главный инженер получал взятки за выбор подрядчиков на ремонт и поставку запасных частей. В Брестской области открыто дело в отношении тракториста, похитившего около 1,5 тонн дизельного топлива.

Тридцать девять лиц привлечены к административной ответственности за мелкие хищения; зафиксировано 32 случая незаконного использования топлива, а также шесть случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Основное внимание уделяется профилактике. Так, например, в каждом районе действуют мобильные группы, ежедневно, в том числе и ночью, проверяющие охрану имущества. Все нарушения пресекаются строго.

Фото: Telegram-канал МВД