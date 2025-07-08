Лукашенко на ферме подарили двух коз

Развитие племенного козоводства – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил Могилевскую область, где ознакомился с работой местного завода по выращиванию коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его создание началось в 2021 году. Это был пилотный проект в рамках реализации госпрограммы «Аграрный бизнес». Таким образом, предприятие стало первым в стране по разведению племенных коз. Козоводство – одно из перспективных и экономически состоятельных направлений сельскохозяйственного производства. Потому одно из требований главы государства – ускорить развитие отрасли. К середине следующего года показатели должны удвоиться. После осмотра фермы Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате «Заря». Незадолго до этого Комитет госконтроля выявил там проблемы в хранении кормов. На это глава государства отдельно обратил внимание местного руководства. Тем не менее хозяйство показывает достойные результаты. На уровне рентабельность и переработка, достаточно успешно работают и по возделыванию культур.

– А что это ты вдруг начал разводить коз племенных?

– Это же сегодня такая продвинутая продукция, которая востребована.

Всего 5 лет назад совсем рядом с Могилевом появился первый в стране племенной завод по разведению двух молочных пород. Для этого 3 года назад в Беларусь из Австрии завезли 370 голов, 350 коз и 20 козлов. И только сейчас на предприятии вышли на тот уровень, когда можно увеличивать объемы и зарабатывать на этом.

– Его главная задача – произвести племенных козочек и продать кому?

– Потребителю.

– Что такое потребителю?

– В первую очередь закрыть потребность в стране козлами и козочками.

– Кому вы продаете?

– Продаем крестьянским (фермерским) хозяйствам, населению. Двум репродукторам будущим продаем козлов и ведем там генетику. И 174 головы продали месяц назад в Узбекистан. Средняя цена 1,5 тысячи белорусских рублей.

– Рентабельность в прошлом году без поддержки государства?

– Рентабельность 25 %

– Спрос на вашу продукцию есть?

– Есть на сегодняшний день. И у других стран, соседних, тоже есть. У нас заявки уже на поставку 250 голов на Россию.

Президента здесь ждали давно и доехал он, по правде, не с первого раза. А вот сегодня Александр Лукашенко с порога задает конкретные вопросы. Производство функционирует уже 5 лет. Под прорывное или инновационное не подведешь. По масштабу тоже скромное, но перспективное. При таком спросе должно быть вдвое больше. Что мешает? Понимаешь, это пятачок. Для страны это просто смех. И мне вице-премьер, министр и ты еще в этом русле начинаешь доказывать, что мы тут космос какой-то изобрели.

– Ты – руководитель, пришел, на этом пятачке что-то делаешь и видишь, что твое. Вот завтра можно получить хорошую копейку. Как удвоить? Притом быстро, в течение года.

– Мы хотим перейти полностью на искусственное осеменение коз. Тогда это нам позволит увеличить подголовник. У нас освободятся помещения.

– Если так логически идти, надо пока не продавать, а покрывать ту козочку и увеличивать свое подголовье. Или докупить еще генетическую линию.

– Так я вам об этом говорю. Вплоть до того, что надо закупить. Если мы видим 30 % рентабельности, это окупится. Почему мы это не делаем? К середине 2026 года показатели должны удвоиться. И постоянно удваиваются, удваиваются. Что надо, пока есть спрос на рынке, надо ему это делать. Вот они, живые деньги.

Продолжаем мысль. Спустя пару мгновений Александр Лукашенко сделали богаче. Главе государства подарили двух козочек. Они поселятся на домашней ферме Президента. Уже, очевидно, будут жить в заботе, пока безымянные.