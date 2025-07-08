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Лукашенко на ферме подарили двух коз

08 июля 2025 16:44
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Развитие племенного козоводства – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил Могилевскую область, где ознакомился с работой местного завода по выращиванию коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его создание началось в 2021 году. Это был пилотный проект в рамках реализации госпрограммы «Аграрный бизнес». Таким образом, предприятие стало первым в стране по разведению племенных коз.

Козоводство – одно из перспективных и экономически состоятельных направлений сельскохозяйственного производства. Потому одно из требований главы государства – ускорить развитие отрасли. К середине следующего года показатели должны удвоиться.

После осмотра фермы Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате «Заря». Незадолго до этого Комитет госконтроля выявил там проблемы в хранении кормов. На это глава государства отдельно обратил внимание местного руководства. Тем не менее хозяйство показывает достойные результаты. На уровне рентабельность и переработка, достаточно успешно работают и по возделыванию культур.

Лукашенко на ферме подарили двух коз-2

– А что это ты вдруг начал разводить коз племенных?
– Это же сегодня такая продвинутая продукция, которая востребована.

Лукашенко на ферме подарили двух коз-4

Всего 5 лет назад совсем рядом с Могилевом появился первый в стране племенной завод по разведению двух молочных пород. Для этого 3 года назад в Беларусь из Австрии завезли 370 голов, 350 коз и 20 козлов. И только сейчас на предприятии вышли на тот уровень, когда можно увеличивать объемы и зарабатывать на этом.

Лукашенко на ферме подарили двух коз-6

– Его главная задача – произвести племенных козочек и продать кому?
– Потребителю.
– Что такое потребителю?
– В первую очередь закрыть потребность в стране козлами и козочками. 
– Кому вы продаете? 
– Продаем крестьянским (фермерским) хозяйствам, населению. Двум репродукторам будущим продаем козлов и ведем там генетику. И 174 головы продали месяц назад в Узбекистан. Средняя цена 1,5 тысячи белорусских рублей.
– Рентабельность в прошлом году без поддержки государства?
– Рентабельность 25 %
– Спрос на вашу продукцию есть?
– Есть на сегодняшний день. И у других стран, соседних, тоже есть. У нас заявки уже на поставку 250 голов на Россию.

Лукашенко на ферме подарили двух коз-8

Президента здесь ждали давно и доехал он, по правде, не с первого раза. А вот сегодня Александр Лукашенко с порога задает конкретные вопросы. Производство функционирует уже 5 лет. Под прорывное или инновационное не подведешь. По масштабу тоже скромное, но перспективное. При таком спросе должно быть вдвое больше. Что мешает?

Понимаешь, это пятачок. Для страны это просто смех. И мне вице-премьер, министр и ты еще в этом русле начинаешь доказывать, что мы тут космос какой-то изобрели.

Лукашенко на ферме подарили двух коз-10

– Ты – руководитель, пришел, на этом пятачке что-то делаешь и видишь, что твое. Вот завтра можно получить хорошую копейку. Как удвоить? Притом быстро, в течение года. 
– Мы хотим перейти полностью на искусственное осеменение коз. Тогда это нам позволит увеличить подголовник. У нас освободятся помещения. 
– Если так логически идти, надо пока не продавать, а покрывать ту козочку и увеличивать свое подголовье. Или докупить еще генетическую линию.
– Так я вам об этом говорю. Вплоть до того, что надо закупить. Если мы видим 30 % рентабельности, это окупится. Почему мы это не делаем? К середине 2026 года показатели должны удвоиться. И постоянно удваиваются, удваиваются. Что надо, пока есть спрос на рынке, надо ему это делать. Вот они, живые деньги.

Лукашенко на ферме подарили двух коз-12

Продолжаем мысль. Спустя пару мгновений Александр Лукашенко сделали богаче. Главе государства подарили двух козочек. Они поселятся на домашней ферме Президента. Уже, очевидно, будут жить в заботе, пока безымянные.

Лукашенко на ферме подарили двух коз-14

– Такую худенькую.
– Это молодняк.
– Да я шучу, нормальная козочка.
– Малыш, куда ты просишься? Могу взамен тебе овечку.

Лукашенко о козоводстве: должно быть удвоение, пока есть спрос! Подробности.

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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