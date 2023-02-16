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В Минске на этой неделе изменится график движения некоторых автобусов

16 февраля 2023 08:05
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В Минске 17 и 19 февраля некоторые автобусы будут ходить по измененному графику.

Так, в пятницу, 17 февраля, претерпят изменения автобусные маршруты № 19, 37, 42, 44, 54, 67, 69, 71, 73, 74С, 75, 79, 82С, 85С, 88С, 93, 95, 97, 99, 104, 106, 107, 113С, 115Э, 140. Такую информацию сообщает «Минсктранс».

В воскресение, 19 февраля, по измененному графику будут следовать автобусы № 9, 19, 20С, 42, 44, 69, 71, 73, 74С, 75, 84, 95, 99, 107, 113С, 115Э, 130, 140.

С более подробной информацией следования столичного транспорта в эти дни по новым маршрутам можно ознакомиться на сайте профильного предприятия.

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# Общественный транспорт # общество # Новости Минска и Минской области

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