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Витебская государственная академия ветеринарной медицины отмечает вековой юбилей

05 ноября 2024 09:34
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Кузница высококвалифицированных кадров. 100 лет 5 ноября исполняется Витебской государственной академии ветеринарной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебская государственная академия ветеринарной медицины отмечает вековой юбилей-2

С вековым юбилеем с момента основания коллектив вуза поздравил глава государства. За эти годы из стен Академии выпустились свыше 40 тысяч специалистов в области ветеринарной медицины и зоотехники. А имена некоторых стали известны всей стране: сегодня они руководят регионами, сельхозпредприятиями, немало среди выпускников выдающихся ученых. Президент отметил: вклад Академии в развитие ветеринарной науки значителен.

Витебская государственная академия ветеринарной медицины отмечает вековой юбилей-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Инновационные разработки ваших авторитетных научных школ содействуют эффективному развитию животноводства и обеспечению продовольственной безопасности страны. Убежден, что накопленный вековой педагогический опыт, знания и огромный творческий потенциал позволят коллективу и в дальнейшем добиваться высоких результатов.

# Высшее образование в Беларуси # Александр Лукашенко

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