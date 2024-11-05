Витебская государственная академия ветеринарной медицины отмечает вековой юбилей

С вековым юбилеем с момента основания коллектив вуза поздравил глава государства. За эти годы из стен Академии выпустились свыше 40 тысяч специалистов в области ветеринарной медицины и зоотехники. А имена некоторых стали известны всей стране: сегодня они руководят регионами, сельхозпредприятиями, немало среди выпускников выдающихся ученых. Президент отметил: вклад Академии в развитие ветеринарной науки значителен.