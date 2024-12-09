Прямой эфир

В Минске прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек

09 декабря 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новогодняя мастерская – елочные игрушки под руководством опытного мастера создавали в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек-2

Юные творцы и их родители использовали различные материалы: фетр, стеклянные шарики, блестки. Положительных эмоций добавила развлекательная программа.

В Минске прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек-4

Люблю делать подделки. Когда узнала, что на елку можно сделать самим игрушку – я пришла сюда.

В Минске прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек-6

Детям очень интересно, здорово и заодно можно пройтись по магазинам. Очень круто, что организовывают такие мероприятия.

В преддверии новогодних праздников такие активности – добрая традиция. С 25 декабря каждую неделю на площадке Национального торгового дома по средам и пятницам будут проводиться анимационные программы и мастер-классы для всех желающих.

# Новый год # Мастер-классы

Другие новости рубрики

Все новости
9 декабря по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы
09 декабря 2024 07:43

9 декабря по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы

9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида
09 декабря 2024 07:36

9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида

Лукашенко поздравил лидера Танзании с Днём независимости
09 декабря 2024 07:35

Лукашенко поздравил лидера Танзании с Днём независимости