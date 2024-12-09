В Минске прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек

Новогодняя мастерская – елочные игрушки под руководством опытного мастера создавали в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люблю делать подделки. Когда узнала, что на елку можно сделать самим игрушку – я пришла сюда.

Детям очень интересно, здорово и заодно можно пройтись по магазинам. Очень круто, что организовывают такие мероприятия.

В преддверии новогодних праздников такие активности – добрая традиция. С 25 декабря каждую неделю на площадке Национального торгового дома по средам и пятницам будут проводиться анимационные программы и мастер-классы для всех желающих.