Церемония чествования общественного актива прошла в Минске

Чествование тех, благодаря кому Минск сохраняет свои лидирующие позиции. В преддверии Дня Конституции председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручил награды минчанам за их вклад в развитие столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это представители различных сфер. Медики, педагоги, руководители предприятий и организаций. Все они достигли высоких результатов в трудовой и общественной деятельности, проявляют активную гражданскую позицию, создают социально значимые проекты и ежедневно делают город лучше.

Татьяна Лукша, директор гимназии № 24: Конечно, это очень приятно – в преддверии Дня Конституции получить из рук председателя Минского городского исполнительного комитета Кухарева Владимира Евгеньевича такую высокую награду. Ты понимаешь, что твой труд значим, что твой труд оценен.

Анна Маевская, заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу ОАО «Керамин»: Для меня большая честь в преддверии такого важного государственного праздника, как День Конституции Республики Беларусь, получить такую высокую награду. Ведь это действительно заслуга нашего коллектива и наш вклад в социально-экономическое развитие города Минска.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В прошлом году были достигнуты высокие результаты во всех отраслях. И это заслуга наших людей, которые каждый на своем посту, на своей должности, по своей специальности и профессии. Они у всех разные, но объединяло одно – сделать нашу жизнь лучше и комфортнее.

Чествование актива столицы в преддверии важных государственных праздников стало доброй традицией, которая подчеркивает значимость общественного вклада в развитие города.