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Лукашенко: не надо ждать, когда какой-то мост начнёт разрушаться, надо упреждать

21 октября 2024 17:54
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Новая рабочая неделя Президента началась с обсуждения вопросов развития сети автодорог страны. Крупные магистрали, которые обеспечивают связь с Минском и областными центрами, у нас есть, поэтому 21 октября акцент глава государства делает на дорогах, которые ведут к городам-спутникам белорусской столицы. Это в том числе и одно из решений перенаселения Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа будет рассчитана на пять лет с 2025 по 2030 и должна будет учесть все нюансы.

Лукашенко: не надо ждать, когда какой-то мост начнёт разрушаться, надо упреждать-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году мы построим практически 117 мостов, реконструируем.
– Реконструируем, капитальный ремонт, текущий, то есть 117 мостов.
Это хорошо. Ну, с мостами у нас мы решали эту проблему, и в программе надо предусмотреть. Я не думаю, что нам много надо строить новых мостов. Не думаю, что их много. У нас там, где надо, мосты построены. Ну, может быть, где-то даже в городах областных, я уже даже не представлю, в каких городах. Везде объезды и заезды, как в Могилеве этот юго-западный обход, помните? Мы сделали, люди довольны. Через Могилев трафик этот сегодня автомобильный не идет. И с севера, и с юга можно Могилев объехать. Я не представляю, какой город еще нуждается. 
– Гомель просится.
– В Гомеле, да? Ну, возможно, где-то и все. Поэтому нам надо реконструировать мосты. Они уже старые, их немало. Они небольшие в основном. Поэтому надо упреждать, не ждать, когда какой-то мост там начнет разрушаться или вообще обвалится.

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# Александр Лукашенко # Алена Сырова # Дороги # Мосты Беларуси

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