Лукашенко своим помощникам: встряхните страну, чтобы не было спячки

Ваша задача – встряхните страну через вертикаль власти, чтобы, не дай бог, не было спячки. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил уполномоченным представителям Главы государства в регионах и помощникам Президента в областях, информирует пресс-служба белорусского лидера.

В пятницу, 21 февраля, Александр Лукашенко отправился в Смолевичский район Минской области. Во время выездного семинара по сельхозтематике для уполномоченных и помощников Главы государства в регионах, Президент обозначил, что по части продажи сельхозпродукции показатели хорошие – более восьми миллиардов долларов. Но есть риски это потерять. «Как обычно бывает: успокоились, все хорошо - потеряли. Надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели в этом году минимум $9 млрд, а то и $10 млрд от продажи продовольствия», – поставил задачу Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что пока категорически не доволен работой уполномоченных представителей Главы государства в регионах, а также помощников. Он потребовал от Администрации Президента четкой организации работы данной системы.