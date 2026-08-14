Что изменится с 1 сентября? Главные новшества учебного года

Финальная сверка часов перед большим школьным стартом. До начала нового учебного года остаются считаные недели, и сегодня ключевые приоритеты образовательного процесса детально обсудили на масштабном республиканском совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полутора сотен главных кураторов и экспертов отрасли со всей страны собрались вместе, чтобы утвердить единую стратегию: от модернизации детских садов и внедрения новых стандартов в средних школах до перезагрузки профессиональной подготовки и усиления воспитательной, патриотической работы. К какому обновленному формату обучения стоит готовиться школьникам, какие новые профили появятся в классах и как система ответит на запросы времени? Расскажет Влада Родовская.

Буквально через пару недель этот школьный звонок объявит о старте нового учебного года. Грядущий образовательный сезон обещает много новшеств. Первые изменения школьники увидят сразу, как только откроют портфели. Специально к 1 сентября в Беларуси подготовили сразу 28 учебных пособий. В основном это доработанные переиздания. А вот четвероклассники получат абсолютный эксклюзив – уникальную книгу по основам безопасности жизнедеятельности. Никакой скучной теории. Книга на живых примерах научит детей правильно вести себя дома и на улице. Валентина Гинчук, проректор по методической работе Академии образования Беларуси:

Как и любое другое новое учебное пособие, оно прошло апробацию на базе 14 учреждений образования из разных регионов страны. Уже растиражировано массово с учетом замечаний и предложений, которые нам дали педагоги, участвовавшие в эксперименте.

Параллельно с обновлением учебников в стране полностью меняют подход к точным наукам. Главная ставка в этом году на будущих инженеров и ученых. Сентябрь дает старт масштабному эксперименту. 28 школ по всей стране запускают пилотный проект по углубленному изучению физики, математики, химии и биологии. Первыми этот научный штурм начнут восьмиклассники. Вместо скучной зубрежки их ждет живая логика и опыты. При этом нагрузку за партами обещают грамотно балансировать. В расписании этого года особый акцент сделали на спорт и активное движение. Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

В прошлом учебном году введен третий урок по учебному предмету «физическая культура и здоровье», с этого учебного года мы изменяем подходы к третьему учебному часу, и направлен он как раз на развитие двигательной активности учащихся, на подготовку учащихся к сдаче нормативов, предусмотренных учебной программой. В Академии национального образования откроют школу педагогов-предметников. Большая перезагрузка ждет и колледжи. Профтехобразование полностью уходит от старых стандартов. Центры компетенций при колледжах ждет тотальное обновление. Их модернизируют под реальные запросы предприятий. Стратегический план – запустить в каждом областном центре современные лаборатории роботизированного производства. Опыт и технологии перенимают у коллег из России и Китая. И если роботизация – это перспектива, то проверять навыки по-новому начнут прямо сейчас. Уже в этом учебном году выпускники колледжей перейдут на единый квалификационный экзамен.