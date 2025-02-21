Прямой эфир

Аляксандр Лукашэнка наведвае сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне

21 февраля 2025 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пытанні развіцця аграпрамысловага комплекс Беларусі 21 лютага ў цэнтры ўвагі Прэзідэнта краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

Кіраўнік дзяржавы наведвае сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне. Мерапрыемства арганізавана ў фармаце семінара. Для ўдзелу ў ім запрошаны службовыя асобы, якія таксама з'яўляюцца ўпаўнаважанымі прадстаўнікамі кіраўніка дзяржавы ў розных рэгіёнах, памочнікі Прэзідэнта ў абласцях, кіраўнікі навукова-практычных цэнтраў НАН па земляробстве і жывёлагадоўлі.

Аляксандр Лукашэнка наведвае сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне-2

Прадпрыемства спецыялізуецца на вытворчасці малака, а таксама зерневых культур і апошнія дзесяць гадоў носіць статус элітнай гаспадаркі. Размова пойдзе аб практычных аспектах кармлення і ўтрымання буйной рагатай жывёлы, падрыхтоўцы асноўных відаў тэхнікі да вясновых палявых работ, новых гатунках сельскагаспадарчых культур і рэгламентам іх вырошчвання. Усе гэтыя пытанні на пастаянным кантролі Аляксандра Лукашэнкі.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента

Другие новости рубрики

Все новости
Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды
21 февраля 2025 06:57

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды

21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы
21 февраля 2025 06:45

21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы

Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС
21 февраля 2025 06:11

Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС