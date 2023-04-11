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До завершения регистрации на централизованный экзамен осталось меньше 10 дней

11 апреля 2023 08:30
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Новости Беларуси. Внимание, выпускники! До завершения регистрации на централизованный экзамен – менее 10 дней, по 20 апреля включительно. Такая проверка знаний в этом году пройдет впервые, но по форме и сложности задания будут схожи с ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До завершения регистрации на централизованный экзамен осталось меньше 10 дней-1

Результаты необходимы для получения аттестата об общем среднем образовании, сдавать можно белорусский или русский язык (в зависимости от предпочтений) и любой предмет по выбору. Как отмечают в Республиканском институте контроля знаний, процедура регистрации в школах и закрепленных за учреждениями образования пунктах проведения испытания проходит активно.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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