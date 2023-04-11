До завершения регистрации на централизованный экзамен осталось меньше 10 дней

Новости Беларуси. Внимание, выпускники! До завершения регистрации на централизованный экзамен – менее 10 дней, по 20 апреля включительно. Такая проверка знаний в этом году пройдет впервые, но по форме и сложности задания будут схожи с ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.