Лукашенко: Если до конца года обязательства по Минск-Сити выполнены не будут, мы найдем других партнеров

На совещании у главы государства состоялся разговор по темпам возведения «Минск-Сити». Это самый масштабный и уникальный инвестпроект за всю историю Беларуси. Но пока сроки его реализации затягиваются.

«Минск-Сити» — самый масштабный инвестиционный проект Беларуси. Разместится он в районе старого аэропорта Минск-1, практически в центре столицы. А значит, затрагивает интересы города, простых граждан, а также заводчан, производство которых выносятся за черту города. Огромная территория — 318 гектаров. Место выгодное для застройки.

Проект неоднократно представляли главе государства. По задумке, здесь появятся деловой центр, комплексы: торгово-развлекательный, спортивный. Вырастут целые кварталы из госучреждений и дипломатических представительств, а также жилой район. Это целая сеть жилых домов — от эконом- до элит-класса, детские сады, школьный городок. Во всей красе этот многофункциональный комплекс белорусы должны увидеть до 2020 года. Застройка для столицы уникальная, и три года назад президент принял решение о выделении земли инвестору.

Александр Лукашенко:

Привлечение иностранного капитала в белорусскую экономику является для нас одним из приоритетных направлений международного сотрудничества. При участии инвесторов в Беларуси выполняется ряд программ, хотя этого не достаточно. Сегодня возникла необходимость обсудить дальнейшую судьбу нашего знакового инвестора в «Минск-Сити».

Это основной инвестпроект Беларуси: нашли, казалось бы, солидного инвестора, издали под него несколько специальных указов, дали под него преференции. Следуя пожеланиям компании, уже несколько раз переносили сроки реализации и неоднократно предоставляли различные преференции.

Планов у архитекторов, действительно, было много. И Минск-Сити должен был стать визитной карточной современной деловой Беларуси. Образ проектировщики увидели в символе страны — аисте — для делового центра, высотой около 80 этажей. Много времени заняли подготовительные работы, снос старых объектов, вынос авиаремонтного завода. Город взял на себя почти всю инфрастуктуру, продумал здесь даже выход столичного метро. Вклад государства в проект, учитывая все преференции для инвестора, включая бесплатную землю под застройку — 2 миллиарда долларов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы даже повернули ход проектирования линии метро — мы должны были идти в Зелёный Луг — к кварталу Минск-Сити, для того, чтобы он был ещё более привлекательным. Потому что идеология проекта как раз соответствовала тому пониманию необходимости того, что необходимо современному молодому государству.

Застройку, сначала с жилых домов, развернула компания «Итера Групп». Первоначально предполагался объем инвестиций в 7 миллиардов долларов, позже сумму ужали до 5 миллиардов 100 миллионов. Сроки также неоднократно переносились. Инвестор оказался несерьезным — резюмировал президент.

Александр Лукашенко:

Как объяснить тот факт, что с 2009 года освоено только 0,3% от заявленного объема инвестиций. Мне нужна сегодня объективная картина ситуации. Готовы строить – стройте. Нет – есть инвесторы, надо передавать этот проект тем, кто сегодня в состоянии строить.



Самолеты в «Минск-1» как летали, так и летают. Авиаремонтный завод также пока не вынесен. Чтобы сохранить рабочие места, площади заняли другим, непрофильным производством. Строительство на площадке Минск-Сити практически не идет. Потеря времени дорого обходится государству и инвестору.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

«Итера» заявляет о заведомой убыточности инвестпроекта и невозможности его реализации на первоначальных условиях. Однако, это не подтверждается конкретными экономическими расчетами.

Председатель Комитета госконтроля раскритиковал не только инвестора, но и работу по проекту Мингорисполкома, в также Минтранса и Минстройархитектуры. С этим согласился и глава государства, добавив к списку все правительство.

Александр Лукашенко:

А где было правительство, где был министр, где был город?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я этот объект беру под собственное кураторство и полагаю, что он может быть реализован.

Александр Лукашенко:

И я вам советую не ждать 2013 года.

Инвестор ссылается на то, что проект сегодня уже не имеет той финансовой привлекательности, как это было раньше. Высказывает претензии в адрес чиновников за длительные процессы различных согласований. И просит в очередной раз отодвинуть сроки, в частности, по переносу завода. Президент с этим не соглашается и выносит вердикт. Если до конца года обязательства хотя бы по первому из девяти этапов проекта выполнены не будут, государство будет искать других партнеров.

Александр Лукашенко:

Запомните: первый этап — это конец этого года, если по всем направлениям не будет шевеления, значит, в январе надо принимать кардинальное решение. Такую же за это ответственность несёт город. Это городу надо, стране надо! Ну, если не может сегодня Макаров здесь объективно строить, не нравится, убыточный проект или еще что-то, нормы не те — отдайте ему то, что он может строить. А остальное пускай строят другие.

Александр Лукашенко предупредил также о персональной ответственности директора Департамета по авиации и министра транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Особенно в части переноса авиаремонтного завода. При этом президент выступает за сохранение коллектива и рабочих мест, а также высококлассных специалистов, которых вырастил завод. Что касается комплекса Минск-Сити, изменение планов категорически запрещается: это касается идей уплотнения застройки и повышенной этажности.

Инвестпроекты, и тем более такие к значимые для страны, как этот, Александр Лукашенко держит на личном контроле. И к сожалению, это не первый случай, когда инвестор не выполняет свои обязательства и вмешиваться приходится президенту. Критики прозвучало сегодня много, но цель ее, в первую очередь — найти общее решения для исправления ситуации. Если государство создает исключительные условия для инвестора, то и он должен исполнять свои обязательства. Иначе это место могут занять другие.