С 13 сентября минские студенты ездят в транспорте бесплатно

Такое решение принял сегодня Мингорисполком, чтобы поддержать эту категорию граждан. Таким образом, в Минске проезд будет бесплатным и для школьников, и для студентов.

Катерина Федорова — студентка БГУ. Ежедневно на учебу добирается тремя видами транспорта. Право на бесплатный проезд стало для неё настоящим сюрпризом. Уже думает, как с умом потратить сэкономленную сумму.

Катерина Федорова, студентка БГУ:

Мне о такой хорошей новости бабушка сказала — ура, наконец-то мы будем ездить бесплатно. Теперь за эти деньги я смогу сходить в кафе или подключить безлимитный интернет.

Проездной на один вид транспорта стоит сегодня почти 37,5 тысяч. Сколько же сможет сэкономить Катерина, покупая талоны на проезд, подсчитали мы. Если учесть, что на каждый из трех видов транспорта билет стоит 950 рублей, то съездить на учебу и вернуться — пока ей обходится в 5 700 рублей. В среднем, при шестидневке в месяце — 26 учебных дней. Умножаем на 5.700. Получаем 148 200 белорусских рублей. Умножать на 12 месяцев — нет смысла. Экономия для бюджета студентки и так очевидна.

Поручение проанализировать, есть ли возможности у городских властей для введения бесплатного проезда для столичных студентов дал глава государства. До этого такой льготой пользовались только школьники. Мингорисполком взвесил свои расходы и доходы, и принял решение в пользу студентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Тозик, заместитель генерального директора КУП «Минсктранс»:

С 13 сентября принято решение о предоставлении бесплатного проезда на коммунальном пассажирском транспорте, в том числе, в метрополитене студентам и учащимся дневной формы обучения. Для этого достаточно будет показать студенческий билет.

С 13 сентября вместо проездного будет достаточно предъявить контролеру студенческий билет или зачетку.