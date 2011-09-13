Бесплатный проезд для студентов и учащихся вводится в Минске с 1 октября. Об этом сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе Мингорисполкома. 12 сентября там принято решение одобрить предоставление студентам и учащимся дневной формы обучения учреждений города Минска бесплатного проезда с 1 октября 2011 года.

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене Минска распространятся на студентов и учащихся дневной формы обучения учреждений Минска, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Тем не менее, в ГП "Минсктранс" корреспонденту TUT.BY рассказали, что минские студенты могут ездить бесплатно в наземном и подземном общественном транспорте уже с 13 сентября.