Александр Лукашенко недоволен ходом реализации самого крупного в стране инвестпроекта «Минск-Сити»

Проблемы, связанные с возведением комплекса, обсуждались на совещании у главы государства.

В 2008 году для осуществления этого амбициозного плана было выделено более 300 гектаров ценных в плане градостроительного развития земель в центре столицы.

Инвестором выступила российская компания «Итера». Следуя ее пожеланиям, уже несколько раз переносились сроки реализации проекта и неоднократно предоставлялись различные преференции. Однако за три года не освоено даже 1% от заявленного объема инвестиций. Поэтому президент сегодня потребовал выработать решения по дальнейшему строительству комплекса, ускорить реализацию проекта и исправить ситуацию по невыполнению обязательств инвестором, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Были созданы хорошие условия для работы. К сожалению, воз и ныне там, до сих пор не решен вопрос выноса за пределы Минска авиаремонтного завода. Или как объяснить тот факт, что с 2009 года освоено только 0,3% от заявленного объема инвестиций. Или инвестор потерял интерес к проекту? Или нежелание местной власти вести конструктивный диалог? Непонятно.

Мне нужна сегодня объективная картина ситуации. И нужен честный откровенный разговор. Готовы строить – стройте. Нет – есть инвесторы, надо передавать этот проект тем, кто сегодня в состоянии строить.

Дополнительных разговоров о каких-то льготах и привилегиях сегодня попрошу не вести. Мне уже тоже изрядно надоели эти разговоры. Мы всегда шли на уступки. Нигде не было такого, чтобы я издавал по несколько указов на один инвестиционный проект.

Стоимость проекта «Минск-Сити» – свыше пяти миллиардов долларов. Срок его реализации – с 2009 по 2020 год. За это время в районе аэропорта «Минск-1» планировали возвести многофункциональный деловой центр, окруженный жилой застройкой с современной инфраструктурой: гостиницы, крупный торгово-развлекательный комплекс.

К слову, все обязательства по социальным объектам этого проекта взял на себя город. Иными словами, были созданы хорошие условия для работы инвестора.

Выслушав все мнения, Александр Лукашенко подвел итог: если до конца года инвестор не выполнит свои обязательства по реализации первого этапа проекта, на его место может прийти другой.

Александр Лукашенко:

Я на этот счет высказался конкретно и определенно. И я не хочу в очередной раз повторять то, что уже было сказано тысячи раз. Поэтому будете строить – стройте, нет – в январе мне доложите. Можете не докладывать, ищите людей, которые будут согласно генеральному плану этого пятна там строить. Приедет человек и возьмет ту высотку, которая будет символом Минска, пусть строит. Предприятие-застройщик есть. «Итера» закончит первый этап или параллельно захочет что-то строить, идет к застройщику. Они имеют контрольный пакет. Пожалуйста, стройте, но кормить меня обещаниями прекратите.