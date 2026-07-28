Лукашенко: если читаете западную прессу – делите хотя бы на четыре

Сегодня, 28 июля, представители девяти государств планеты обратились к Александру Лукашенко с просьбой верить всему, что они будут излагать от имени главы своего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом заключается суть вручения верительных грамот. Именно такая церемония 28 июля прошла во Дворце Независимости, ознаменовав начало дипломатической миссии в нашей стране послов, которые будут представлять интересы Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии.

Кроме официального ритуала, всякий раз это возможность обозначить позицию Минска на мировой арене. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна разделяет ценности глобального большинства. Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорическое неприятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Лукашенко: Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Если с Узбекистаном Беларусь укрепляет уже давно сложившиеся отношения, то с Мьянмой партнерство только набирает обороты. За последние полтора года лидеры двух стран провели три встречи, задав высокий темп двустороннему диалогу. Теперь поддерживать его предстоит уже на уровне постоянных дипломатических контактов. Эту миссию в Минске будет выполнять Маун Маун Со – первый в истории Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в Беларуси.

Маун Маун Со, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в Беларуси:

Это мой первый визит в Беларусь. И моя первая дипломатическая миссия. Поэтому я буду очень стараться. Для меня большая честь представлять здесь свою страну. Я горжусь этим. Президент Беларуси дважды посещал Мьянму. И важно сказать, что между лидерами наших стран сложились очень теплые и доверительные отношения. Африка сегодня – один из самых конкурентных регионов мировой экономики и политики. Интерес к сотрудничеству с ее государствами растет во всем мире. Беларусь делает ставку на равноправное партнерство и практические проекты. Именно в таком ключе Минск выстраивает отношения с Руандой и Ливией.

Сегодня Беларусь укрепляет отношения с государствами, играющими заметную роль в мировой экономике. Интересы Республики Корея – одного из мировых лидеров в сфере высоких технологий – в Минске теперь будет представлять Джонг Ха Ким. Верительную грамоту Президенту также вручил новый посол Саудовской Аравии – одного из ключевых политических и экономических игроков Ближнего Востока. Еще одно направление белорусской внешней политики – Латинская Америка. Среди дипломатов, официально приступивших сегодня к своей миссии в Беларуси, – новые послы Бразилии и Перу. Бразилия – крупнейшая экономика региона и одно из государств – основателей БРИКС, где Беларусь участвует в качестве государства-партнера. Перу Минск рассматривает как перспективного торгово-экономического партнера. Уже обсуждается проведение серии встреч деловых кругов двух стран для запуска новых совместных проектов. Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти государств.