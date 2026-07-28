Заседания Совета глав государств и Совета МИД СНГ пройдут в октябре в Туркменистане

Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане. Об этом сегодня, 28 июля, было заявлено в Минске на заседании Совета постпредов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания были проекты повесток предстоящих событий. В 2026 году в СНГ председательствует Туркменистан. И страна основательно подходит к организации предстоящих заседаний.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

На повестке дня Совета министров иностранных дел – утверждение программы развития в сфере спорта до 30-го года, план межмидовских консультаций, ряд других документов, которые будут одобрены и внесены на заседание Совета глав государств. Главы государств традиционно обсудят актуальную проблематику, как внешнюю, так и внутреннюю, нашего взаимодействия, а также примут ряд заявлений. В их числе – заявления по случаю 35-летия образования СНГ, где будут определенные итоги зафиксированы и, самое главное, намечены дальнейшие пути развития Содружества Независимых Государств.

Также постпреды стран СНГ обсудили вопросы выполнения дорожной карты сотрудничества. Еще одна тема – развитие туристической сферы. Темпы роста отрасли демонстрируют устойчивую положительную динамику – в два-три раза выше, чем мировые показатели. И здесь драйвером является внутренний туризм. К тому же, в Содружестве Независимых Государств может появиться туристическая столица. Такую инициативу выдвинула Беларусь. Планируется, что в 2027 году это звание получит Лида.