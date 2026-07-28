Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси
Каждый четвертый первокурсник хочет стать инженером, а каждый десятый – будущий медик. В Беларуси подвели итоги зачисления на бюджетные места в вузы. Студентами стали почти 32 тысячи абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом более 5 тысяч 300 человек зачислены без вступительных испытаний – это победители олимпиад, медалисты, выпускники Национального детского технопарка, отличники из вузовских лицеев и победители конкурсов профмастерства. План приема выполнен в полном объеме.
Средний конкурс по стране составил 1,7 человека на место. Самый высокий зафиксирован в БГУ на «графическом дизайне и мультимедиа дизайне», он достиг 13 человек на место. Традиционно самые высокие проходные баллы в БГУ на специальностях «международные отношения», права и экономики – 395 баллов. В топе также «программная инженерия» БГУИР – 391. Среди инженерных специальностей лидируют «робототехнические системы» БНТУ и «разработка нефтяных и газовых месторождений» ГГТУ – по 380 баллов. В БГМУ самый высокий балл на стоматологии – 388.
Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Если у нас 56 тысяч выпускников 11 класса, и мы в целом набираем на высшее образование 49 тысяч, то понятно, что космических конкурсов быть в принципе не может. И если все ребята профессионально сориентированы через множество наших мероприятий, а мы их провели в течение года около 400, то каждый смотивировался уже на ту специальность и в тот вуз, в который он должен идти.
При этом вступительная кампания еще продолжается. Документы на платную форму обучения принимают до 1 августа, а в сельскохозяйственных вузах – до 2 августа. Всего для платников предусмотрено более 16 тысяч мест. Кроме того, прием на заочную форму обучения в сельскохозяйственных вузах пройдет с 15 ноября по 5 декабря. Планируется набрать еще около 1,2 тысяч студентов.