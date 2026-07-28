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Летняя школа для студентов из Беларуси и Китая стартовала в БГУ

28 июля 2026 17:35
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Белорусские вузы продолжают прокладывать мосты дружбы с зарубежными университетами. Так, в БГУ стартовала Летняя школа для молодых людей из нашей страны и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летняя школа для студентов из Беларуси и Китая стартовала в БГУ-2

На протяжении двух недель при участии студентов Совместного института Белорусского государственного и Даляньского политехнического университетов состоятся семинары, мастер-классы, языковые практики и лекции от ведущих ученых.

В Минск приехали около 30 студентов из Поднебесной. На протяжении 5 дней их ждет насыщенная программа. Под руководством преподавателей БГУ участники Летней школы будут работать над исследовательскими проектами в области производства современных материалов. Свои разработки студенты представят на финальном семинаре. 

Летняя школа для студентов из Беларуси и Китая стартовала в БГУ-4

Ван Цзяпэн, студент Даляньского политехнического университета:
Во время летней школы мы общаемся со студентами из других стран, узнаем что-то новое, это очень интересно. У нас также есть совместные проекты, это очень интересный опыт, чтобы обогатить свои знания и найти в будущем хорошую работу.

Летняя школа для студентов из Беларуси и Китая стартовала в БГУ-6

Людмила Ляшенко, директор Совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета:
Летняя школа Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета в БГУ проводится в четвертый раз. Это уже стало хорошей традицией. И как раз неделю назад наши студенты БГУ вернулись также с летней школы, которая проходила в Даляньском политехническом университете. Это уникальная возможность для студентов двух вузов получше узнать культуру друг друга, получше узнать образовательный процесс, который кардинально отличается.

В программе также посещение знаковых исторических мест и современных промышленных центров Беларуси. Такое знакомство позволит студентам из Поднебесной лучше узнать традиции и богатое наследие нашей страны. 

# Образование # Беларусь-Китай

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