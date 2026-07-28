Летняя школа для студентов из Беларуси и Китая стартовала в БГУ

Белорусские вузы продолжают прокладывать мосты дружбы с зарубежными университетами. Так, в БГУ стартовала Летняя школа для молодых людей из нашей страны и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух недель при участии студентов Совместного института Белорусского государственного и Даляньского политехнического университетов состоятся семинары, мастер-классы, языковые практики и лекции от ведущих ученых. В Минск приехали около 30 студентов из Поднебесной. На протяжении 5 дней их ждет насыщенная программа. Под руководством преподавателей БГУ участники Летней школы будут работать над исследовательскими проектами в области производства современных материалов. Свои разработки студенты представят на финальном семинаре.

Ван Цзяпэн, студент Даляньского политехнического университета:

Во время летней школы мы общаемся со студентами из других стран, узнаем что-то новое, это очень интересно. У нас также есть совместные проекты, это очень интересный опыт, чтобы обогатить свои знания и найти в будущем хорошую работу.