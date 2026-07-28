Лукашенко: Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства

Сегодня, 28 июля, представители 9 государств планеты обратились к Александру Лукашенко с просьбой верить всему, что они будут излагать от имени главы своего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом заключается суть вручения верительных грамот. Для дипломатов это не просто торжественный визит во Дворец Независимости. Именно с этой церемонии – вручения верительных грамот Президенту – начинается их официальная миссия в Беларуси, до нее они назначенные послы, после – аккредитованные главы дипломатических представительств.

На таких церемониях журналистов всегда интересуют детали. Порядок входа, место, где останавливается каждый дипломат, момент передачи верительных грамот, рукопожатие, совместная фотография. Все это – не просто элементы, а язык дипломатического протокола, одинаково понятный во всем мире. Но есть то, что всегда остается за кадром, – текст самой верительной грамоты. По сути, это личное послание главы одного государства главе другого. В нем подтверждается, что именно этому дипломату доверено представлять интересы своей страны, и содержится просьба доверять всему, что он будет говорить и делать от ее имени. Именно поэтому документ и называется верительной грамотой.

Ганаажав Байгалмаа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси:

Я очень рада, что время моего пребывания в Минске совпадает с динамичным ростом отношений между Монголией и Беларусью. Президент Лукашенко с государственным визитом был в Монголии в 2024 году. Мы подписали этот дорожный документ с 2024 по 2026 год. В этом году мы оцениваем все пункты дорожной карты и собираемся подписывать новую дорожную карту с 2027 по 2029 год. Список государств, чьи послы сегодня вручили верительные грамоты нашему Президенту, наглядно отражает и внешнеполитические приоритеты Беларуси. Среди новых глав дипломатических миссий – представители Бразилии, Республики Корея, Ливии, Мьянмы, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Узбекистана и Монголии. Страны разных континентов, но схожего подхода к развитию взаимовыгодного сотрудничества и многополярного мира.