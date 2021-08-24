Не ловите рыбу под линиями электропередач. Эти правила сделают рыбалку безопасной

Мария Кронда, корреспондент:
Буквально в начале лета наша съемочная команда уже готовила сюжет о безопасной рыбалке. Но, к сожалению, полезной информацией воспользовались не все зрители.
Мария Кронда, корреспондент:
Буквально в начале лета наша съемочная команда уже готовила сюжет о безопасной рыбалке. Но, к сожалению, полезной информацией воспользовались не все зрители.
Попасться на удочку самонадеянности и безответственности проще простого. И улов от любимого хобби может оказаться весьма неожиданным, уверяет инспектор районной энергогазинспекции № 2.
Мария Кронда:
Вследствие чего с людьми случаются несчастные случаи?
Артур Смушко, инспектор районной энергогазинспекции №2 Минского МРО по надзору за электроустройствами:
Зачастую с несоблюдением охранной зоны электрических сетей. Также случаются несчастные случаи в состоянии алкогольного опьянения. Думаю, еще по неопытности.
Мария Кронда:
Может, вспомните последние несчастные случаи из практики?
Артур Смушко:
Последний несчастный случай произошел с подростком 11 класса в Могилевской области. Подросток при смене места рыбной ловли приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу воздушной линии электропередач 110 киловольт. В результате чего был поражен электрическим током. Также в июне произошел второй несчастный случай в Глусском районе. Гражданин при ловле рыбы на техническом мелиоративном канале попал под действие электрического тока.
Ловись рыбка и большая, и малая, но по всем правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. И без рисков для жизни. В распоряжении рыбаков сегодня множество снастей, в том числе и углепластиковые удилища длиной от 4 до 12 метров, которые прослыли отличными проводниками электрического тока. Их использование вблизи линий ЛЭП может стать причиной несчастного случая. Особенно в условиях грозы. Опытные рыбаки предпочитают не рисковать.
Виталий Петров, рыбак:
Люблю по выходным выбраться на рыбалку. Здесь природа, тишина, спокойствие, можно собраться с мыслями. Но при этом стараюсь не нарушать и соблюдать технику безопасности. Не ловить под линиями электропередач. Ловлю всегда с одной удочкой, стараюсь не нарушать закон о рыбной ловле.
Подходя к воздушным линиям электропередач любого напряжения, убедитесь, что на пути нет провисших и оборванных проводов. При их обнаружении следует немедленно организовать охрану места повреждения, предупредить об опасности приближения и немедленно сообщить об экстренной ситуации в энергослужбу или диспетчеру электросетей.
Артур Смушко:
Электротравматизм наиболее опасен своими последствиями, зачастую приводит к смертельным и тяжелым исходам. Человек ощущает воздействие электрического тока в тот момент, когда предотвратить поражение оказывается практически невозможно.
Будьте внимательны, ведь никакая золотая рыбка не сможет подарить вам новую жизнь.