Не ловите рыбу под линиями электропередач. Эти правила сделают рыбалку безопасной

Мария Кронда, корреспондент:

Буквально в начале лета наша съемочная команда уже готовила сюжет о безопасной рыбалке. Но, к сожалению, полезной информацией воспользовались не все зрители.

Попасться на удочку самонадеянности и безответственности проще простого. И улов от любимого хобби может оказаться весьма неожиданным, уверяет инспектор районной энергогазинспекции № 2. Мария Кронда:

Вследствие чего с людьми случаются несчастные случаи?

Артур Смушко, инспектор районной энергогазинспекции №2 Минского МРО по надзору за электроустройствами:

Зачастую с несоблюдением охранной зоны электрических сетей. Также случаются несчастные случаи в состоянии алкогольного опьянения. Думаю, еще по неопытности. Мария Кронда:

Может, вспомните последние несчастные случаи из практики?

Артур Смушко:

Последний несчастный случай произошел с подростком 11 класса в Могилевской области. Подросток при смене места рыбной ловли приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу воздушной линии электропередач 110 киловольт. В результате чего был поражен электрическим током. Также в июне произошел второй несчастный случай в Глусском районе. Гражданин при ловле рыбы на техническом мелиоративном канале попал под действие электрического тока.

Ловись рыбка и большая, и малая, но по всем правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. И без рисков для жизни. В распоряжении рыбаков сегодня множество снастей, в том числе и углепластиковые удилища длиной от 4 до 12 метров, которые прослыли отличными проводниками электрического тока. Их использование вблизи линий ЛЭП может стать причиной несчастного случая. Особенно в условиях грозы. Опытные рыбаки предпочитают не рисковать.

Виталий Петров, рыбак:

Люблю по выходным выбраться на рыбалку. Здесь природа, тишина, спокойствие, можно собраться с мыслями. Но при этом стараюсь не нарушать и соблюдать технику безопасности. Не ловить под линиями электропередач. Ловлю всегда с одной удочкой, стараюсь не нарушать закон о рыбной ловле.

Подходя к воздушным линиям электропередач любого напряжения, убедитесь, что на пути нет провисших и оборванных проводов. При их обнаружении следует немедленно организовать охрану места повреждения, предупредить об опасности приближения и немедленно сообщить об экстренной ситуации в энергослужбу или диспетчеру электросетей.