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На 3-м месте трендов YouTube. Интервью Лукашенко российскому журналисту Соловьёву набирает популярность

08 февраля 2022 08:35
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Новости Беларуси. Интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву продолжают активно смотреть и обсуждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На 3-м месте трендов YouTube. Интервью Лукашенко российскому журналисту Соловьёву набирает популярность-1

Сейчас это видео уже на 3-м месте трендов YouTube. Диалог во Дворце Независимости состоялся на прошлой неделе. «Это был огненный разговор!» – поделился известный телеведущий после встречи.  

На 3-м месте трендов YouTube. Интервью Лукашенко российскому журналисту Соловьёву набирает популярность-4

Говорили о предателях, о вероятности войны, безопасности. Обсуждали события 2020 года. Интервью прошло в формате беседы на самые важные темы. Президент прямо и честно ответил даже на самые сложные и неудобные вопросы.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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