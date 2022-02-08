На 3-м месте трендов YouTube. Интервью Лукашенко российскому журналисту Соловьёву набирает популярность

Новости Беларуси. Интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву продолжают активно смотреть и обсуждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву продолжают активно смотреть и обсуждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас это видео уже на 3-м месте трендов YouTube. Диалог во Дворце Независимости состоялся на прошлой неделе. «Это был огненный разговор!» – поделился известный телеведущий после встречи.
Говорили о предателях, о вероятности войны, безопасности. Обсуждали события 2020 года. Интервью прошло в формате беседы на самые важные темы. Президент прямо и честно ответил даже на самые сложные и неудобные вопросы.