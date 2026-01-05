Прямой эфир

Волонтёры собрали более 4 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества

05 января 2026 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Благотворительная инициатива «Доброе сердце» подходит к завершению. Почти 200 волонтеров объединили усилия, чтобы подарить внимание и поддержку тем, кто особенно нуждается в заботе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёры собрали более 4 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества-2

В течение месяца добровольцы дежурили в крупных торговых центрах Минска, собирая средства первой необходимости и праздничные подарки. Помощь адресована многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью и одиноким пожилым гражданам.

В храме в честь Всех Святых для гостей организовали настоящий праздник, кульминацией которого стала церемония вручения долгожданных подарков. Благодаря неравнодушным жителям, помощь и рождественские сюрпризы получили почти 5 тысяч человек.

Волонтёры собрали более 4 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества-4

Татьяна Смолюк, председатель первичной организации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Первомайского района Минска:
Все всегда с огромной радостью приходят, потому что ценно то уважение, то внимание, которое оказывают для нас. У нас и взрослые инвалиды, и дети. И в Новый год всегда хочется чудо и праздника.

Николай Комарчук, руководитель молодежного движения «AGIOS» Всехсвятского прихода Минска:
Благотворительная акция «Доброе сердце», которая уже проходит у нас 11 раз и на протяжении 8 лет, она объединяет молодежь, которая трудится при храме-памятнике в честь Всех святых. И самое главное дело, которое мы делаем, – это помощь ближнему.

Волонтеры продолжат посещать детские дома и социальные учреждения, навещать одиноких граждан и людей с инвалидностью. До праздника Крещения Господня все подарки будут доставлены адресатам.

# Акции # Николай Комарчук

Другие новости рубрики

Все новости
В праздничные дни изменится график работы почтовых отделений Беларуси
05 января 2026 07:59

В праздничные дни изменится график работы почтовых отделений Беларуси

Белстат: среднестатистический белорус тратит на приготовление пищи 2,5 года жизни
05 января 2026 07:54

Белстат: среднестатистический белорус тратит на приготовление пищи 2,5 года жизни

Рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» у Дворца спорта проработает до 11 января
05 января 2026 07:29

Рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» у Дворца спорта проработает до 11 января