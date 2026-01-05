Волонтёры собрали более 4 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества

Благотворительная инициатива «Доброе сердце» подходит к завершению. Почти 200 волонтеров объединили усилия, чтобы подарить внимание и поддержку тем, кто особенно нуждается в заботе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храме в честь Всех Святых для гостей организовали настоящий праздник, кульминацией которого стала церемония вручения долгожданных подарков. Благодаря неравнодушным жителям, помощь и рождественские сюрпризы получили почти 5 тысяч человек.

В течение месяца добровольцы дежурили в крупных торговых центрах Минска, собирая средства первой необходимости и праздничные подарки. Помощь адресована многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью и одиноким пожилым гражданам.

Татьяна Смолюк, председатель первичной организации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Первомайского района Минска:

Все всегда с огромной радостью приходят, потому что ценно то уважение, то внимание, которое оказывают для нас. У нас и взрослые инвалиды, и дети. И в Новый год всегда хочется чудо и праздника.

Николай Комарчук, руководитель молодежного движения «AGIOS» Всехсвятского прихода Минска:

Благотворительная акция «Доброе сердце», которая уже проходит у нас 11 раз и на протяжении 8 лет, она объединяет молодежь, которая трудится при храме-памятнике в честь Всех святых. И самое главное дело, которое мы делаем, – это помощь ближнему.

Волонтеры продолжат посещать детские дома и социальные учреждения, навещать одиноких граждан и людей с инвалидностью. До праздника Крещения Господня все подарки будут доставлены адресатам.