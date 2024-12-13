Где в Минске можно покататься на лыжах и сноубордах? Узнали у представителя Мингорисполкома

Пришла зима – гуляй душа! На крутых склонах готовятся встречать долгожданный сезон как взрослые, так и дети. Лыжи и сноуборд – главные спонсоры веселья. А если вы вдруг хотите стать главной звездой вечеринки на льду, прокатитесь с ветерком по белоснежному глянцу. Все явки и пароли прямо сейчас. О том, где отдохнуть душой и телом, рассказала наша гостья.

Олеся Мостова, заместитель начальника – начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В этом году мы планируем обустроить 14 лыжных трасс, которые будут находиться в каждом районе Минска, они будут находиться в парковых зонах. Например, в Заводском районе это парк 900-летия, наша основная трасса на Веснянке, на которой больше всего проводим мероприятий. Лыжную трассу на Веснянке мы всегда заснеживаем искусственно снегогенераторами. Это одна из длинных трасс, ее длина составляет 5 километров. Помимо лыжных трасс будут залиты катки, их будет порядка 28, также хоккейные коробки. Основная часть этих коробок и ледовых катков будет находиться на территориях учреждений образования. Помимо этого, функционируют и крытые катки. Хочется сказать и про склоны, надо выбирать безопасные горки. У нас их порядка 39, это горки, которые созданы искусственно.