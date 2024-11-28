Сезонные товары по скидке. Интернет-мошенники придумали новые схемы обмана

Методы борьбы с киберпреступлениями в Беларуси показывают свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 10 месяцев 2024 года количество хищений путем модификации компьютерной информации снизилось практически на 50 %. Вдвое меньше стало дистанционных хищений с банковских карт. Однако проблема все же требует повышенного внимания. Особенно сейчас, в преддверии зимних праздников. Мошенники не дремлют и изобретают новые схемы обмана.

Так, в сети Интернет появляется все больше фейковых страниц, где предлагают купить сезонные товары по сниженной цене. Например, зимние шины или предметы декора. Мошенничество в соцсетях – это около 40 % общего объема таких преступлений. Поэтому белорусам рекомендуют быть внимательнее, покупая продукт или услугу. Не теряют актуальности и хорошо известные схемы, люди продолжают получать сообщения с предложением проголосовать за человека в соревнованиях или инвестировать средства. Все эти действия приводят к потере данных аккаунта и денег.