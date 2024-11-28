Сезонные товары по скидке. Интернет-мошенники придумали новые схемы обмана

Методы борьбы с киберпреступлениями в Беларуси показывают свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Методы борьбы с киберпреступлениями в Беларуси показывают свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 10 месяцев 2024 года количество хищений путем модификации компьютерной информации снизилось практически на 50 %. Вдвое меньше стало дистанционных хищений с банковских карт. Однако проблема все же требует повышенного внимания. Особенно сейчас, в преддверии зимних праздников. Мошенники не дремлют и изобретают новые схемы обмана.
Так, в сети Интернет появляется все больше фейковых страниц, где предлагают купить сезонные товары по сниженной цене. Например, зимние шины или предметы декора. Мошенничество в соцсетях – это около 40 % общего объема таких преступлений. Поэтому белорусам рекомендуют быть внимательнее, покупая продукт или услугу.
Не теряют актуальности и хорошо известные схемы, люди продолжают получать сообщения с предложением проголосовать за человека в соревнованиях или инвестировать средства. Все эти действия приводят к потере данных аккаунта и денег.
Леонид Мельник, заместитель начальника управления организации расследования киберпреступлений и цифрового развития главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Если мошенники завладели вашими персональными данными и шантажируют, что возьмут на вас, допустим, кредит с использованием этих персональных данных, этому не стоит верить. Потому что существует ряд еще предохранительных мер, которые позволяют не получить им кредит. То есть главное, не передавать иные коды авторизации, на это обратить внимание. Ну и следить за цифровой гигиеной своей, то есть не устанавливать какие-либо приложения удаленного доступа, которые вам предлагают установить мошенники.
Беларусь входит в тройку самых атакуемых кибермошенниками стран СНГ. Жертвами чаще всего становятся госучреждения, промышленные предприятия, финансовые компании и организации из сферы науки и образования. Чаще всего киберпреступники используют вредоносное ПО и программы для удаленного управления.