«Очень люблю Беларусь за потрясающих людей, за душевность, за гостеприимство». Интервью с певицей Зарой

Диана Галех, корреспондент:

Вы уже не первый раз у нас в городе, чем он вас так привлекает?

Зара, заслуженная артистка России:

Действительно я не первый раз в Минске, но этот приезд особенный – мой большой сольный концерт. Последний раз в Беларуси я давала большой концерт в рамках «Славянского базара в Витебске». И эту встречу со зрителем я до сих пор храню в сердце. Я очень взволнована, потому что привезла вам свою новую концертную программу. И для меня огромное счастье, что концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра. И мой большой друг тоже будет на сцене, это Виталий Кульбаков. С ним мы много раз работали вместе, и всегда это очень удачные музыкальные проекты. Хочу сказать, что я, конечно, очень люблю Беларусь. За потрясающих людей, за душевность, за гостеприимство, за чистоту. Вы знаете, мы, как только приземляемся, едем в центр города, хочется все время смотреть в окно. И я вижу, что все время что-то подправляют, подстригают. То есть к улицам относятся как своему родному дому. Это очень ценно. Это говорит о человеческих качествах жителей. У меня здесь очень много друзей. О дружбе с белорусскими артистами Диана Галех:

С кем дружите из белорусских артистов?

Зара:

С артистами мы только приятельствуем. А много людей не творческих, не публичных у меня здесь проживает. Из тех, кого вы знаете, мы в очень хороших отношениях с Русланом Алехно. Часто с ним пересекаемся, неоднократно пели вместе на сцене. Я была еще в прошлом году в Александрии первый раз. Очень понравилось. Запомнилась душевность, теплота. Мы побывали в каком-то другом мире, окруженном заботой, любовью. Там было несколько мероприятий, публика так тепло нас принимала, очень надеюсь, что еще однажды мы побываем. Как связаны творчество и искренность? Диана Галех:

Ваше творчество наполнено любовью и искренностью. Как вы считаете, искренность ценится в наше время? Зара:

Мне кажется, эти качества были цены всегда и во все времена. А сейчас, мне кажется, особенно. Зрителя сложно обманывать. Он чувствует фальшь, он чувствует неискренность. Поэтому публика или принимает артиста, или же к нему еще долгое время присматривается. Поэтому если мы завоевали внимание публики, для меня как для артиста очень важное его удержать. О звании «Артист ЮНЕСКО во имя мира» Диана Галех:

Вы обладательница звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира». Что лично для вас значит это звание?

Зара:

Для меня это огромная честь. Это звание – это большая ответственность. Я считаю, что творческие люди всегда объединяют. Музыка – это тот язык, который понятен абсолютно всем на свете. Поэтому очень важно, чтобы артист не только на сцене проявлял созидательную энергию, но и в жизни был примером для многих. Поэтому для меня очень ответственно это звание. И мы очень много коммуницируем с организацией. И у нас очень много совместных проектов уже реализованы и должно быть реализовано. В этом году 6 июня будет проводиться в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции День русского языка. И это очень ценно, что, несмотря на все, что происходит в мире, русская культура все-таки ценится и перед ней преклоняются. Как музыка объединяет людей? Диана Галех:

Как вам удается с помощью песен объединить людей разных поколений и разных национальностей? Зара:

Я надеюсь, что мне это удается. Все, что я делаю, делаю максимально искренне. И это, видимо, отзывается у зрителей. В прошлом году я выпустила долгожданный этнический альбом, над которым работала много лет. Это альбом на моем родном языке, на курдском. Я считаю, что публика всегда чувствует песни сердцем. Даже если они исполняются на иностранном языке. Я очень волновалась, как его воспримут слушатели. И знаете, когда я получала добрые отзывы со всех концов света, я поняла, что, наверное, я на правильном пути. Мне нравится работать в разных жанрах. И в жанре эстрадной музыки, романса, этнической музыки. Мне кажется, артист не должен стоять на месте, он должен всегда развиваться. Над какими проектами работает певица? Диана Галех:

Над какими проектами вы сейчас работаете, чем порадуете своих поклонников? Зара:

Вышел мой новый сингл «Идеальный шторм». На сцене Дворца Республики я запремьерю эту песню. Исполню ее в сопровождении Президентского оркестра. В этом году очень много будет премьер. Я участвую во многих интересных музыкальных проектах. Но обо всем постепенно, поэтому следите, пожалуйста, за моими социальными сетями, за новостями. Я всегда все веду сама, лично делюсь какими-то своими переживаниями, радостями. И очень радуюсь, когда это находит отклик. Певица рассказала о своих мечтах Диана Галех:

О чем вы мечтаете?