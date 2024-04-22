«Очень люблю Беларусь за потрясающих людей, за душевность, за гостеприимство». Интервью с певицей Зарой

Диана Галех, корреспондент:
Вы уже не первый раз у нас в городе, чем он вас так привлекает?
Диана Галех, корреспондент:
Вы уже не первый раз у нас в городе, чем он вас так привлекает?
Зара, заслуженная артистка России:
Действительно я не первый раз в Минске, но этот приезд особенный – мой большой сольный концерт. Последний раз в Беларуси я давала большой концерт в рамках «Славянского базара в Витебске». И эту встречу со зрителем я до сих пор храню в сердце. Я очень взволнована, потому что привезла вам свою новую концертную программу. И для меня огромное счастье, что концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра. И мой большой друг тоже будет на сцене, это Виталий Кульбаков. С ним мы много раз работали вместе, и всегда это очень удачные музыкальные проекты. Хочу сказать, что я, конечно, очень люблю Беларусь. За потрясающих людей, за душевность, за гостеприимство, за чистоту. Вы знаете, мы, как только приземляемся, едем в центр города, хочется все время смотреть в окно. И я вижу, что все время что-то подправляют, подстригают. То есть к улицам относятся как своему родному дому. Это очень ценно. Это говорит о человеческих качествах жителей. У меня здесь очень много друзей.
Диана Галех:
С кем дружите из белорусских артистов?
Зара:
С артистами мы только приятельствуем. А много людей не творческих, не публичных у меня здесь проживает. Из тех, кого вы знаете, мы в очень хороших отношениях с Русланом Алехно. Часто с ним пересекаемся, неоднократно пели вместе на сцене. Я была еще в прошлом году в Александрии первый раз. Очень понравилось. Запомнилась душевность, теплота. Мы побывали в каком-то другом мире, окруженном заботой, любовью. Там было несколько мероприятий, публика так тепло нас принимала, очень надеюсь, что еще однажды мы побываем.
Диана Галех:
Ваше творчество наполнено любовью и искренностью. Как вы считаете, искренность ценится в наше время?
Зара:
Мне кажется, эти качества были цены всегда и во все времена. А сейчас, мне кажется, особенно. Зрителя сложно обманывать. Он чувствует фальшь, он чувствует неискренность. Поэтому публика или принимает артиста, или же к нему еще долгое время присматривается. Поэтому если мы завоевали внимание публики, для меня как для артиста очень важное его удержать.
Диана Галех:
Вы обладательница звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира». Что лично для вас значит это звание?
Зара:
Для меня это огромная честь. Это звание – это большая ответственность. Я считаю, что творческие люди всегда объединяют. Музыка – это тот язык, который понятен абсолютно всем на свете. Поэтому очень важно, чтобы артист не только на сцене проявлял созидательную энергию, но и в жизни был примером для многих. Поэтому для меня очень ответственно это звание. И мы очень много коммуницируем с организацией. И у нас очень много совместных проектов уже реализованы и должно быть реализовано. В этом году 6 июня будет проводиться в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции День русского языка. И это очень ценно, что, несмотря на все, что происходит в мире, русская культура все-таки ценится и перед ней преклоняются.
Диана Галех:
Как вам удается с помощью песен объединить людей разных поколений и разных национальностей?
Зара:
Я надеюсь, что мне это удается. Все, что я делаю, делаю максимально искренне. И это, видимо, отзывается у зрителей. В прошлом году я выпустила долгожданный этнический альбом, над которым работала много лет. Это альбом на моем родном языке, на курдском. Я считаю, что публика всегда чувствует песни сердцем. Даже если они исполняются на иностранном языке. Я очень волновалась, как его воспримут слушатели. И знаете, когда я получала добрые отзывы со всех концов света, я поняла, что, наверное, я на правильном пути. Мне нравится работать в разных жанрах. И в жанре эстрадной музыки, романса, этнической музыки. Мне кажется, артист не должен стоять на месте, он должен всегда развиваться.
Диана Галех:
Над какими проектами вы сейчас работаете, чем порадуете своих поклонников?
Зара:
Вышел мой новый сингл «Идеальный шторм». На сцене Дворца Республики я запремьерю эту песню. Исполню ее в сопровождении Президентского оркестра. В этом году очень много будет премьер. Я участвую во многих интересных музыкальных проектах. Но обо всем постепенно, поэтому следите, пожалуйста, за моими социальными сетями, за новостями. Я всегда все веду сама, лично делюсь какими-то своими переживаниями, радостями. И очень радуюсь, когда это находит отклик.
Диана Галех:
О чем вы мечтаете?
Зара:
Мечты разные. Мечты творческого человека или мечты Зары как женщины. Как женщины? Я ведь мама двух прекрасных пацанов. И хочется, чтобы они выросли достойными людьми. Для меня это главная задача, чтобы они нашли себя в жизни. Сейчас у нас школа, это очень волнительный период, связанный и с победами, и переживаниями. И хочется поддержать их в этот непростой период жизни. Также мы сейчас планируем, куда они будут поступать.
Диана Галех:
Есть какие-то варианты?
Зара:
Конечно, есть, озвучивать пока не буду. Они сейчас еще совсем юные, старшему вот-вот исполнится 14, а младшему – 12. Но мне кажется, это уже такой возраст, когда потихонечку нужно определяться и понимать, что больше интересует, в чем хотелось бы себя видеть. Поэтому мои мечты связаны с детьми.
Диана Галех:
О чем мечтает Зара как артистка?
Зара:
Не останавливаться на достигнутом, развиваться. Вновь приехать сюда с большим концертным туром, в любимую Беларусь.
Подробности в видео.