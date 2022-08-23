Лукашенко: «Целевое направление – это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вуз»

Новости Беларуси. Учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила проведения вступительной кампании 2023 года. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии национальной системы образования, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что с 2023 года начнут действовать основные нововведения в соответствии с обновленным Кодексом об образовании и правилами приема в техникумы и вузы. А с началом учебного года фактически будет дан старт новой вступительной кампании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главным принципом его политики в образовании остается справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правда, я так подумал над этим тезисом и сделал вывод, что как никогда раньше такие возможности есть. Особенно что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Целевое направление – это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вуз.

«Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила», – заявил белорусский лидер.