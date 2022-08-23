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Совещание о развитии системы образования состоится с участием Президента Беларуси 23 августа

23 августа 2022 07:30
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Новости Беларуси. Сегодня, 23 августа, с участием главы государства пройдет совещание о развитии национальной системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совещание о развитии системы образования состоится с участием Президента Беларуси 23 августа-1

В преддверии начала нового учебного года этот разговор как никогда актуальный. Поэтому к диалогу пригласили людей, которые знают все сильные и слабые стороны системы образования изнутри. Состав встречи расширенный. В зале – ректоры вузов, руководители учреждений образования среднего звена, учителя.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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