Имплантация – это проще, чем удаление зуба. Поговорили с челюстно-лицевым хирургом

Красивая улыбка – великая сила и залог уверенности в себе. К сожалению, наши зубы не способны к самовосстановлению и их потеря приносит не только эстетические проблемы, но и функциональные. Меняются черты лица, прикус, нарушается жевательная функция. Вернуть комфорт поможет имплантация.

Тимур Гурбанов, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»: Имплантация зубов – это уже стандартный метод протезирования, это первый этап протезирования. Тогда, когда у нас нет опоры для коронки или для какого-то протеза. Именно хирургический этап – мы устанавливаем импланты. Показания – отсутствие зубов. Иногда есть показания, когда плохая фиксация съемного протеза, тогда мы делаем условия для этой фиксации.

Относительными противопоказаниями к имплантации зубов считаются беременность и период лактации, так как при установке делается рентгеновский снимок, применяется местная анестезия, а после операции назначаются обезволивающие препараты. А вот к абсолютным противопоказаниям относят злокачественные образования, проблемы свертываемости крови, сахарный диабет первого типа и патологии соединительной ткани.

Тимур Гурбанов:

Я рассказываю своим пациентам, что имплантация в классическом понимании – это легче, чем обычное удаление зуба, если сравнивать. Конечно, бывают случаи из ряда вон выходящие, они бывают у каждого хирурга. Но обычно в рутинной работе это проще, чем удалять зуб. Травму организму наносим меньше. Даже если сравнивать с анестетиком, количество анестезии, которое используем при обычной имплантации, в два раза меньше, чем для удаления зуба.

Сегодня имплантация зубов – самый прогрессивный метод протезирования. Сам имплант похож на корень зуба, а изготавливают его из высококачественного титана, такой материал гипоаллергенный и не вызывает никаких осложнений. Назначается процедура после комплексного обследования и ряда анализов.