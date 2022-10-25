Имплантация – это проще, чем удаление зуба. Поговорили с челюстно-лицевым хирургом
Красивая улыбка – великая сила и залог уверенности в себе. К сожалению, наши зубы не способны к самовосстановлению и их потеря приносит не только эстетические проблемы, но и функциональные. Меняются черты лица, прикус, нарушается жевательная функция. Вернуть комфорт поможет имплантация.
Тимур Гурбанов, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:
Имплантация зубов – это уже стандартный метод протезирования, это первый этап протезирования. Тогда, когда у нас нет опоры для коронки или для какого-то протеза. Именно хирургический этап – мы устанавливаем импланты. Показания – отсутствие зубов. Иногда есть показания, когда плохая фиксация съемного протеза, тогда мы делаем условия для этой фиксации.
Относительными противопоказаниями к имплантации зубов считаются беременность и период лактации, так как при установке делается рентгеновский снимок, применяется местная анестезия, а после операции назначаются обезволивающие препараты. А вот к абсолютным противопоказаниям относят злокачественные образования, проблемы свертываемости крови, сахарный диабет первого типа и патологии соединительной ткани.
Тимур Гурбанов:
Я рассказываю своим пациентам, что имплантация в классическом понимании – это легче, чем обычное удаление зуба, если сравнивать. Конечно, бывают случаи из ряда вон выходящие, они бывают у каждого хирурга. Но обычно в рутинной работе это проще, чем удалять зуб. Травму организму наносим меньше. Даже если сравнивать с анестетиком, количество анестезии, которое используем при обычной имплантации, в два раза меньше, чем для удаления зуба.
Сегодня имплантация зубов – самый прогрессивный метод протезирования. Сам имплант похож на корень зуба, а изготавливают его из высококачественного титана, такой материал гипоаллергенный и не вызывает никаких осложнений. Назначается процедура после комплексного обследования и ряда анализов.
Тимур Гурбанов:
По времени все просто, 30 минут на установку одного имплантата. Идет разрез десны, мы оголяем костный край, подготавливаем ложе для имплантата. И установка самого имплантата. Дальше установка формирователя или заглушка этого имплантата, это уже зависит от конкретного клинического случая. Обычно интеграция имплантатов в полости рта происходит в течение трех месяцев. Это только хирургический этап. Время на изготовления самой коронки. В среднем это три месяца. Если мы делаем дополнительные условия, то есть аугментацию костной ткани, когда мы дополняем кость искусственным материалом, делаем ее шире или выше, чтобы установить имплантат, тогда время увеличивается до года.
Как бы идеально ни была проведена имплантация, чтобы сохранить результат, важно строго следовать рекомендациям врача и следить за гигиеной полости рта. Импланты требуют бережного отношения и качественного очищения.
Тимур Гурбанов:
Сегодня есть все для этого. Ершики, ирригационные системы. Своим пациентам я всегда рассказываю, что уход гораздо тщательнее, чем за своими зубами, потому что это искусственная конструкция в полости рта, она требует ухода. Как долго будет находиться имплантат в полости рта, зависит от пациента.
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