В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, там смогут оказывать помощь до 90 онкобольным в смену

Новости Беларуси. Ко Дню Независимости по доброй традиции белорусы принимают подарки. В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он оснащен современным оборудованием: есть и кабинет рентген-компьютерной томографии с системой виртуальной симуляции для планирования лучевой терапии. Все это позволит вывести помощь онкобольным в регионе на качественно новый уровень. Ранее пациентам для проведения диагностики и лечения требовалось выезжать в другие регионы. «Это действительно уникальное оборудование». Караник об открытии в Гродно нового корпуса онкодиспансера (подробнее тут).

Владислав Фролов, главный врач Гродненской городской больницы №3:

В среднем на данных линейных ускорителях, на одном в смену будет проходить около 30-40 человек. То есть на двух линейных ускорителях при выходе на полную мощность в течение рабочих смен будет проходить около 80-90 человек. Это очень хороший показатель для лечения онкологических пациентов.