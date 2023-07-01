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В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, там смогут оказывать помощь до 90 онкобольным в смену

01 июля 2023 07:57
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Новости Беларуси. Ко Дню Независимости по доброй традиции белорусы принимают подарки. В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, там смогут оказывать помощь до 90 онкобольным в смену-1

Он оснащен современным оборудованием: есть и кабинет рентген-компьютерной томографии с системой виртуальной симуляции для планирования лучевой терапии. Все это позволит вывести помощь онкобольным в регионе на качественно новый уровень. Ранее пациентам для проведения диагностики и лечения требовалось выезжать в другие регионы. 

«Это действительно уникальное оборудование». Караник об открытии в Гродно нового корпуса онкодиспансера (подробнее тут). 

В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, там смогут оказывать помощь до 90 онкобольным в смену-4

Владислав Фролов, главный врач Гродненской городской больницы №3: 
В среднем на данных линейных ускорителях, на одном в смену будет проходить около 30-40 человек. То есть на двух линейных ускорителях при выходе на полную мощность в течение рабочих смен будет проходить около 80-90 человек. Это очень хороший показатель для лечения онкологических пациентов. 

В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, там смогут оказывать помощь до 90 онкобольным в смену-7

Полностью онкологический диспансер планируется ввести в строй в 2025 году. Поэтапно будут открывать корпуса палатный, хирургический, клинико-диагностический и операционно-реанимационный блок. 

# Учреждения здравоохранения # общество # Владислав Фролов # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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