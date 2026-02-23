Лукашенко: мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных

Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, и сейчас важно сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни. Об этом заявил Президент Беларуси во время торжественной церемонии вручения госнаград и генеральских погон офицерам силового блока страны. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мир сегодня настолько нестабилен, что предсказать, где вспыхнет новый конфликт, все сложнее. Примеров достаточно: взять хотя бы близкий нам территориально Запад, где все активнее раскручивается военная повестка от роста оборонного бюджета стран НАТО до ускоренного перевооружения. При этом внутри самой Европы усиливается социальное напряжение – граждане все чаще задаются риторическим вопросом: почему в том числе их деньги в виде налогов идут на военную сферу, а не на людей и социальный блок? Милитаризация становится не просто инструментом безопасности, а политическим курсом, который формирует новую реальность. В таких условиях для Беларуси принципиально важно не втягиваться в конфронтацию и сделать все, чтобы не допустить войны. Исторический опыт слишком трагичен, чтобы относиться к этим процессам легкомысленно.

В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны – трагической страницы истории, которая унесла жизни сотен тысяч жителей страны. Для белорусов и мирных граждан, и людей в погонах – это не просто история, а урок. Урок о том, к чему приводит безудержная эскалация. Именно поэтому сегодня так важно сохранять хладнокровие, укреплять безопасность и делать все, чтобы трагические страницы сороковых не повторились.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране. Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты НАТО. Ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе. Система сдержек противовесов, ранее обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена. Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных.

В этих условиях наша задача, задача людей доброй воли, живущих на планете, сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить новой мировой бойни. Мы делали и будем делать это потому что таковы требования времени. Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны.

Дорогие друзья, я абсолютно убежден, что заслуженные награды и новые погоны, которые вы сегодня получите, станут хорошим стимулом для вашей дальнейшей работы. Убежден, что вам это объяснять не надо. Каждый из вас профессионал высокого уровня и отлично это понимает. Как и то, что главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров. Всех силовых структур. Вы также хорошо понимаете, что обеспечение безопасности страны, укрепление обороноспособности – процесс непрерывный. Убежден, что если потребуется, каждый из вас без колебаний сделает все возможное и невозможное для защиты Беларуси. Надежно и с достоинством, как должен это сделать настоящий офицер.