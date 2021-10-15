Заседание Совета глав государств СНГ пройдёт 15 октября в онлайн-формате

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет сегодня, 15 октября, в формате онлайн. В повестке встречи значатся 11 вопросов. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, во время саммита намечено подписание ряда документов. К примеру, договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также заявления о развитии сотрудничества в сфере миграции и о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности.