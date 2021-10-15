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Заседание Совета глав государств СНГ пройдёт 15 октября в онлайн-формате

15 октября 2021 06:29
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Заседание Совета глав государств СНГ пройдет сегодня, 15 октября, в формате онлайн. В повестке встречи значатся 11 вопросов. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заседание Совета глав государств СНГ пройдёт 15 октября в онлайн-формате-1

Кроме того, во время саммита намечено подписание ряда документов. К примеру, договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также заявления о развитии сотрудничества в сфере миграции и о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности.  

Заседание Совета глав государств СНГ пройдёт 15 октября в онлайн-формате-4

Ну а 14 октября вопросы международной повестки в Минске обсудили главы внешнеполитических ведомств на заседании Совета министров иностранных дел Содружества. Переговоры прошли как в узком, так и расширенном составах. В целом Совет рассмотрел 14 вопросов, в том числе 13 проектов документов. Ряд из них уже подписан. Договорились создать международную ассоциацию, историков и архивистов стран СНГ, что должно стать своего рода иммунитетом от непрекращающихся попыток фальсификации истории.  

# СНГ # общество # Фотофакт

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