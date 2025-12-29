Как сделать новогоднюю ёлку своими руками? Мастер-класс от флориста-дизайнера

Для тех, кто еще не определился, какую елку поставить дома и как ее украсить, мы подготовили праздничный мастер-класс.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Ирина, расскажите, как быстро создать креативную новогоднюю композицию?

Ирина Якимович, флорист-дизайнер:

Сегодня я предлагаю, чтобы мы вместе с вами создали креативную елочку на спиле березовом. Я заранее до программы просверлила отверстие и подготовила такой электрод. Этот материал предназначен для сварки, продается в любом строительном магазине. В общем, с помощью его мы сделаем электрод, ствол для нашей елки.

Приступаем к зелени. Будем использовать различную хвою. В данном случае это туя. Мы для домашней елочки можем использовать совершенно любую хвою, кроме ели, потому что ель на третий день, к сожалению, осыпается.