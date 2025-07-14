Лукашенко назвал приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с Санкт-Петербургом

Беларусь и Санкт-Петербург на протяжении многих лет сохраняют тесные связи, в основе которых еще и историческое прошлое. После Великой Отечественной ленинградцы оказали значительную помощь белорусскому народу, и сегодня эта трагическая, но объединяющая память остается частью общего наследия. Именно на этом факте в первую очередь акцентировал внимание Александр Лукашенко во время разговора во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – это не только, как многие понимают, страна с продвинутой аграрной политикой и результатами. Это прежде всего машиностроительная страна. Мы можем не мало. И это также заслуга всех советских людей. Все то, что мы создавали в советский период, мы сохранили. Мы ничего не разрушили и не продали. Поэтому поставки автомобильной техники, я знаю, что Ленинград заинтересован, прежде всего, в поставках пассажирской, коммунальной техники. Мы это делаем, это основа наших торгово-экономических отношений с вашим городом. Если нужно будет, мы свою технику белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать.

Вам понравилась наша пожарная техника. Вы готовы работать с этой компанией. Мы всячески будем поддерживать эти проекты. У вас неплохое сотрудничество ваших специалистов с этой компанией. Неплохая компания, имеет перспективы развития. Они порой чудеса творят. Я недавно был там, поэтому мы всячески будем поддерживать эту компанию в поставках продукции к вам и создании там совместного предприятия.

Продовольствие. Вы немало закупаете нашего продовольствия, мы готовы и дальше сотрудничать, готовы создавать там базы, магазины для того, чтобы удешевить продукцию. Мы не собираемся наживаться на повышении цен, и мы можем вам доказать, что наша продукция будет всегда дешевле любой продукции, которая у вас в Питере на полке. Про качество я не говорю. Мое отношение и белорусов к качеству вы прекрасно знаете.