С начала 2026 года Беларусь посетили более 81 тысячи иностранцев без виз

За пять месяцев 2026 г. на территорию Беларуси прибыли 81 580 граждан 38 стран, входящих в список безвиза, информирует официальный Telegram-канал ГПК Беларуси. Большинство путешественников прибыли из Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 339 749 жителей ЕС. Из Латвии приехали 428 008 иностранцев, из Литвы – 692 447, из Польши – 147 919.

При помощи расширенного безвиза для 35 государств с 19 июля 2024 г. гостями страны стали 71 375 человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран по 31 декабря 2026 года включительно.

В мае более 8,3 тыс. украинцев прибыли в Беларусь

Фото: официальный Telegram-канал ГПК РБ