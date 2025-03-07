В Минской области построят свыше 110 станций обезжелезивания в 2025 году

Свыше 110 станций обезжелезивания построят в Минской области в 2025 году. Это позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой на 100 %. Работа по строительству таких сооружений ведется и в Копыльском районе, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

С начала действия государственной программы «Чистая вода» здесь построили более 20-ти станций обезжелезивания. В результате 70 процентов сельского населения обеспечены водой питьевого качества. В этом году в районе запланировано строительство трех подземных артезианских скважин и нового водопровода сразу в нескольких населенных пунктах. Проект реализуют до конца года.

Юрий Онончик, начальник цеха водоснабжения и водоотведения Копыльского района КУП «‎Слуцкводоканал»‎:

В прошлом году у нас введена одна станция обезжелезивания и артезианская скважина. В этом году мы планируем уделить внимание строительству артезианских скважин для бесперебойного обеспечения водой.

Кроме того, на 2025-й год в населенных пунктах Минской области запланирована перекладка около ста километров сетей водоснабжения и водоотведения.