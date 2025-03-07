Более 7 тыс. единиц машин примут участие в весенней посевной на полях Минской области

В хозяйствах Минской области готовы к посевной. В весенней кампании будет задействовано более 7 тысяч единиц машин, включая 1,5 тысячи энергонасыщенных тракторов. А еще парк пополнит более 300 мощных технических новинок, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Впереди подкормка озимых зерновых и рапса. Так в сельхозпредприятии «Асилок» Узденского района удобрения начнут вносить с периодом вегетации. А под посевные площади в хозяйстве в 2025 году отведено свыше тысячи гектаров. Ставку сделали на ячмень, кукурузу и сахарную свеклу. Вся техника уже стоит на линейке готовности. Аграрии ожидают стабильного плюса на протяжении нескольких дней.

Валерий Майсюк, директор сельхозпредприятия «Асилок»:

У нас на балансе 16 тракторов, четыре энергонасыщенных, шесть Беларус-1221 и шесть МТЗ-82. Вся эта техника выйдет на поля, кроме двух, которые будут работать в животноводстве. Кроме того, имеются три «Амкодора», которые тоже будут задействованы в весенней посевной.

Весенний клин в области составит более 350 тысяч гектаров. Есть кадры, техника и семена. Задача – внести более 11 миллионов тонн органических удобрений. Параллельно будут закрывать влагу.