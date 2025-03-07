Сохранить историко-культурное наследие – в Минской области подготовлено свыше 140 проектов зон охраны

В Минской области ведется активная работа по сохранению историко-культурного наследия. А в Год благоустройства объектам, которые представляют особую ценность для нашей страны, будет уделено особое внимание. Ведется масштабная работа. Подготовлено свыше 140 проектов зон охраны историко-культурных ценностей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Живописная деревня Станьково Дзержинского района. Здесь расположен объект историко-культурной ценности – мемориал в честь Марата Казея. Здесь же находится и место захоронение героя-партизана. Памятник расположен в центре деревни, недалеко от дома, где юноша родился.

Дарья Лембович, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея:

В 2025 году был утвержден проект зоны охраны на объект историко-культурной ценности могила Марата Казея. Это памятное место для всех жителей района, особенно деревни Станьково. Регулярно сюда приходят школьники, школы, которые носят его имя. Наводят здесь порядок, проводят памятные митинги, принимают в пионеры.

Также в 2024 году был введен в туристический оборот ансамбль бывшей усадьбы XIX века графов фон Гуттен-Чапских. Построена она была 145 лет назад. С тех пор уцелели лишь хозяйственные постройки и так называемая «Скарбница» – она хранит в себе богатое наследие. Когда-то здесь располагалась библиотека, в которой находилось около 2 тысяч книг и многочисленные коллекции графа. Место поистине уникально и притягивает множество туристов, которые хотят прикоснуться к прошлому и ощутить атмосферу ушедших веков.