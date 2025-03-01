Больше не надо ждать решения из центра – как Указ Президента изменил работу исполкомов?

1 марта руководители местных уровней официально получают больше власти и полномочий согласно Указу Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повысить статус базовых исполкомов планировали и ранее, но к конкретным шагам перешли на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания в ноябре 2024 года. О необходимости перераспределения полномочий по вертикали вниз не раз говорил и Президент. На февральском совещании глава государства отметил, что «роль этого основного звена, которое в работе сталкивается непосредственно с людьми, нам надо повышать». И повысили. Новый статус местных органов – это аванс доверия руководителям, который направлен на то, чтобы эффективнее решать вопросы населения. Ведь кто, если не председатель райисполкома, который в своей повседневной работе контактирует с обычными гражданами, руководителями предприятий и организаций, не понаслышке знает проблемы своего региона и нужды людей.

И это не только вопросы с обращениями граждан и принятие своевременных распоряжений. Это контроль за всеми сферами – от трудоустройства до сельского хозяйства. Расчет на то, что многие проблемы будут решаться быстрее. Например, снос аварийных зданий, а также перераспределение земельных ресурсов. Кроме того, расширены финансовые возможности гор- и райисполкомов для развития территорий и повышения уровня жизни людей. В Год благоустройства также ожидаем повышение результативности от региональных руководителей, которым не нужно будет получать согласование больших начальников для привлечения всех субъектов хозяйствования и местных жителей для вклада в общее дело. Как вырасти до уровня местного «Президента» на своем небольшом участке ответственности? Репортаж Юлии Мычки.

Несмотря на субботу, свет горит в кабинете председателя Белыничского района Ольги Пристромской. С карандашом в руках она вникает в тонкости нового указа, чтобы оперативно использовать эти инструменты на практике. Многие пункты ей хорошо знакомы – косвенно она тоже принимала участие в его разработке. Широкоформатная рабочая группа в том числе собрала пожелания из регионов. Прописанные полномочия – это прямой отклик на запросы из мест, с которыми ежедневно сталкиваются районные власти: от распределения земельных ресурсов до персональной ответственности за кадровые решения.

Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:

Сегодня мы согласовываем руководителей государственных предприятий. С принятием данного указа будем согласовывать все формы собственности. У местной вертикали власти появятся дополнительные финансовые возможности. Районам, которые демонстрируют высокие результаты, будет предоставлена большая самостоятельность в распоряжении деньгами. Наводить порядок на земле белорусы будут вместе. Независимо от форм собственности, в этот процесс будут вовлечены все предприятия и организации.

От использования карьеров для местных нужд и школьных автобусов в разных целях (но обязательно в интересах детей) до упрощения госзакупок, сноса ветхих строений и даже выделения помощи. В решении этих местечковых вопросов райисполкомам больше не нужно ждать отмашки из центра. Председатель Волковыского райисполкома Дмитрий Захарчук назвал указ не революцией, а эволюцией полномочий местной власти. Он дает зеленый свет в решении вопросов, которые раньше из-за бумажной волокиты могли растянуться на несколько месяцев.