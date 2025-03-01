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Пустовой: с этой египетской картошкой мы скоро забудем вкус настоящей бульбы

01 марта 2025 18:18
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: с этой египетской картошкой мы скоро забудем вкус настоящей бульбы-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Когда свое гниет, чужое красуется. Ну зачем нам египетская бульба? То есть мало того что валюту, купленную в стране, мы вывозим в Египет на отдых, так еще там же еще картофель закупаем. А буквально год назад, я помню, как знакомые фермеры не знали, куда продать нашу действительно вкусную картошку. А с этой египетской мы скоро забудем вкус настоящей бульбы. И ведь ситуация продолжается годами. У нас диктатура или что? Неужели нельзя распределить госзакупки по всем желающим фермерам. Так же с голубикой, клубникой, малиной. Яблоками… Или все-таки торговать завозным выгоднее сетям?

Лукашенко: выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить, чем продавать своё – бардак! Читайте здесь. 

Президент же сказал: надо приземленно подходить к инвестпрограммам. Делать то, что умеем. Сады разобьем, хранилища построим. Мы же даже навязанный извне политический кризис смогли преодолеть. Неужели в экономике, АПК, легкой промышленности не можем договориться между собой? А пока получается – картошка египетская, а швеи из Узбекистана. Шевелиться надо.

Подробности смотрите в видео. 

# Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Авторская журналистика на СТВ

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