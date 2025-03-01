Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе

Масленица, Сырница, Масленка, Объедуха. Так в разных регионах Беларуси называют традиционные гулянья, где люди провожают зиму и встречают весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник известен еще с языческих времен. Уже тогда он стал самым сытым и веселым действом с народными гуляньями, песнями и танцами. Белорусы сохранили эти традиции и продолжают широко праздновать Масленицу, передавая обычаи из поколения в поколение.

Весело и шумно отметили Масленицу в Минском районе. В 2025 году гулянья стали особенно насыщенными, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей из других стран. С каждым годом интерес к белорусским обычаям растет, а праздничная программа радует разнообразием активностей.