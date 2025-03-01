Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе
Масленица, Сырница, Масленка, Объедуха. Так в разных регионах Беларуси называют традиционные гулянья, где люди провожают зиму и встречают весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник известен еще с языческих времен. Уже тогда он стал самым сытым и веселым действом с народными гуляньями, песнями и танцами. Белорусы сохранили эти традиции и продолжают широко праздновать Масленицу, передавая обычаи из поколения в поколение.
Весело и шумно отметили Масленицу в Минском районе. В 2025 году гулянья стали особенно насыщенными, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей из других стран. С каждым годом интерес к белорусским обычаям растет, а праздничная программа радует разнообразием активностей.
Сегодня в праздничной программе музея народной архитектуры и быта масштабная и красочная палитра активности: от народных песен до традиционных танцев и забав. Звонкие голоса исполнителей звучат в унисон с мелодиями старинных инструментов, приглашая всех желающих присоединиться к танцевальному хороводу.
Диана Головач, корреспондент:
На празднике можно не только весело провести время, но и поучаствовать в различных мастер-классах. И прямо сейчас мы попробуем освоить кузнечное дело.
В старину новички, которые приходили учиться ремеслу до кузнечного дела, допускались не сразу. Сначала они просто разжигали огонь для печи. Первые удары по раскаленному металлу лишь спустя некоторое время.
Во время Масленичной недели белорусы особое внимание уделяли семье и браку. В эти праздничные дни у наших предков было много обрядов. Например, посещение молодухи. Односельчане приходили в дом к хозяйке, которая недавно вышла замуж, и оценивали ее гостеприимство. А чтобы в семье быстрее появился ребенок, на ворота привязывали ленту.
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