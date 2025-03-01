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Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе

01 марта 2025 18:17
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Масленица, Сырница, Масленка, Объедуха. Так в разных регионах Беларуси называют традиционные гулянья, где люди провожают зиму и встречают весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник известен еще с языческих времен. Уже тогда он стал самым сытым и веселым действом с народными гуляньями, песнями и танцами. Белорусы сохранили эти традиции и продолжают широко праздновать Масленицу, передавая обычаи из поколения в поколение. 

Весело и шумно отметили Масленицу в Минском районе. В 2025 году гулянья стали особенно насыщенными, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей из других стран. С каждым годом интерес к белорусским обычаям растет, а праздничная программа радует разнообразием активностей. 

Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе-2

Сегодня в праздничной программе музея народной архитектуры и быта масштабная и красочная палитра активности: от народных песен до традиционных танцев и забав. Звонкие голоса исполнителей звучат в унисон с мелодиями старинных инструментов, приглашая всех желающих присоединиться к танцевальному хороводу.

Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе-4

Диана Головач, корреспондент:
На празднике можно не только весело провести время, но и поучаствовать в различных мастер-классах. И прямо сейчас мы попробуем освоить кузнечное дело.

Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе-6

В старину новички, которые приходили учиться ремеслу до кузнечного дела, допускались не сразу. Сначала они просто разжигали огонь для печи. Первые удары по раскаленному металлу лишь спустя некоторое время.

Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе-8

Во время Масленичной недели белорусы особое внимание уделяли семье и браку. В эти праздничные дни у наших предков было много обрядов. Например, посещение молодухи. Односельчане приходили в дом к хозяйке, которая недавно вышла замуж, и оценивали ее гостеприимство. А чтобы в семье быстрее появился ребенок, на ворота привязывали ленту.

Подробнее в видеоматериале.

# Масленица в Беларуси

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