Лукашенко 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Армению. Завтра, 23 ноября, Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси совершит рабочий визит в Армению. Завтра, 23 ноября, Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут промежуточные итоги работы организации. Примечательно, что в 2023 году наша страна будет председательствовать в ОДКБ. Белорусский лидер озвучит ключевые направления, на которых нужно сконцентрировать совместные усилия. Как еще ранее отмечал наш Президент, приоритеты должны быть злободневными и нацелены на решение конкретных проблем.
Напомним, вопросы региональной безопасности лидеры ОДКБ обсуждали менее месяца назад, 28 октября на внеочередном саммите. Переговоры прошли онлайн. Инициатором встречи выступила Армения. Речь шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе.