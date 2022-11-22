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Лукашенко 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

22 ноября 2022 09:50
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Президент Беларуси совершит рабочий визит в Армению. Завтра, 23 ноября, Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Ереване-1

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут промежуточные итоги работы организации. Примечательно, что в 2023 году наша страна будет председательствовать в ОДКБ. Белорусский лидер озвучит ключевые направления, на которых нужно сконцентрировать совместные усилия. Как еще ранее отмечал наш Президент, приоритеты должны быть злободневными и нацелены на решение конкретных проблем.

Лукашенко 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Ереване-4

Напомним, вопросы региональной безопасности лидеры ОДКБ обсуждали менее месяца назад, 28 октября на внеочередном саммите. Переговоры прошли онлайн. Инициатором встречи выступила Армения. Речь шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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