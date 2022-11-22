Лукашенко 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут промежуточные итоги работы организации. Примечательно, что в 2023 году наша страна будет председательствовать в ОДКБ. Белорусский лидер озвучит ключевые направления, на которых нужно сконцентрировать совместные усилия. Как еще ранее отмечал наш Президент, приоритеты должны быть злободневными и нацелены на решение конкретных проблем.